Volver a casa para "apalabrar el mundo": el taller donde la literatura rompe miedos

La dama junta las manos, mira al cielo, piensa en su mamá, su papá que están allá arriba y agradece no ser la arquitecta Casanova y sí “La Luli”, de los escritos y letras, porque de otra manera lo que le pasará el 14 de marzo no sucedería. La tallerista vuelve a su hogar porque el bar-vivero fue su casa hasta hace poco. Nació, creció, la pasó bien, se sintió mal también; en la avenida Sarmiento 422. “Me hace explotar el corazón cuando lo pienso. Los que compraron la casa son una pareja de hombres que no hicieron un edificio”, cuenta con un tono con mezcla de agradecimiento y gratitud. “Hicieron un bar hermosísimo”, describió en un video de su red social.