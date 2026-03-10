Guerra en Medio Oriente: ataque masivo y un resistido nuevo líder en Irán

Trump cuestiona al nuevo líder supremo iraní.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que no está “contento” con el nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán.
Emiratos Árabes Unidos no se involucra.- “Como Emiratos Árabes Unidos, no participaremos en ataques contra Irán desde nuestro territorio y no estaremos implicados”, dijo el embajador emiratí, Jamal Al Musharaj, en Ginebra.
El G7 “aún no” liberará reservas estratégicas de petróleo.- Los países del G7 están “listos” para liberar sus reservas estratégicas de petróleo para enfrentar el alza en el precio del crudo, pero “aún no”, anunció el ministro francés de Finanzas, Roland Lescure. “Hemos acordado utilizar cualquier herramienta necesaria, si hiciera falta, para estabilizar el mercado, incluida la posible liberación de las reservas necesarias”, dijo el ministro francés, quien sin embargo acotó que el G7 “aún no ha llegado a ese punto”.
Rubio acusa a Irán de “mantener al mundo como rehén”.- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que Irán es una amenaza para la región y el mundo. “Tratan de tener al mundo como rehén”, dijo Rubio.
La UE advierte sobre un “shock estanflacionario”.- El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, advirtió que si la guerra se prolonga la economía global se enfrenta al riesgo de un “shock estanflacionario”, un alza de los precios combinada con un estancamiento de la economía.
Hezbollah jura lealtad a Jamenei.- El movimiento libanés Hezbollah juró lealtad al nuevo líder supremo iraní Mojtaba Jamenei, quien sucede a su padre, el ayatollah Alí Jamenei, muerto el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán. En un comunicado, el grupo proiraní expresa “sus felicitaciones y bendiciones” al nuevo dirigente por su elección.
Piden ayuda a Ucrania para combatir drones iraníes.- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que 11 países, incluyendo “vecinos de Irán, europeos y Estados Unidos”, preguntaron a Kiev cómo combatir los drones iraníes. Irán ha lanzado ataques, con drones y misiles, contra aliados de Estados Unidos como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait y Baréin. Ayer se oyeron explosiones en varios puntos de la capital de Qatar, Doha.
La OTAN abate un segundo misil iraní en Turquía.- Sistemas de defensa de la OTAN interceptaron en el espacio aéreo turco un misil balístico disparado desde Irán, en el segundo incidente de este tipo en cinco días, informó el Ministerio de Defensa de Turquía. Algunos fragmentos cayeron en una zona despoblada de la provincia de Gaziantep, sin causar víctimas. Estados Unidos suspendió sus servicios consulares en el sur de Turquía y ordenó al personal diplomático no esencial abandonar la zona “por los riesgos para su seguridad”.
Concentración pro Jamenei en Teherán.- Miles de personas se concentraron en una céntrica plaza de Teherán para mostrar fidelidad al nuevo guía supremo, Mojtaba Jamenei.
Ataques israelíes en Irán.- El ejército israelí anunció haber lanzado bombardeos simultáneos “de gran amplitud” contra infraestructuras en Teherán, Isfahán, en el centro, y el sur del país.
Primeros ataques desde nombramiento del nuevo líder iraní.- Irán anunció el lanzamiento de las primeras andanadas de misiles contra Israel desde que Mojtaba Jamenei fue nombrado el domingo como líder supremo.
Un muerto en Israel tras ola de misiles iraníes.- Los servicios de emergencia israelíes informaron de la muerte de un hombre de unos 40 años tras una salva de misiles iraníes lanzada el lunes contra el centro de Israel. Con este deceso, son 11 los muertos en Israel desde que estalló la guerra.
Crímenes
Acusación a países europeos.- Irán acusó a algunos países europeos de haber creado las condiciones que propiciaron la ofensiva militar israelí estadounidense. “En lugar de resistir al hostigamiento y los excesos de Estados Unidos, se mostraron de acuerdo con ellos en el Consejo de Seguridad de la ONU en el debate sobre el restablecimiento de las sanciones contra Irán, y eso envalentonó a los norteamericanos y a los sionistas para seguir cometiendo sus crímenes”, dijo el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai.
El barril de petróleo superó los 100 dólares.- Los precios del petróleo superaron ayer los 100 dólares por primera vez desde 2022. El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense del mercado, subía 8,9% hasta 99 dólares el barril hacia las 15H15 GMT. En las operaciones asiáticas llegó al umbral de los 120 dólares.