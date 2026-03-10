Guerra en Medio Oriente: ataque masivo y un resistido nuevo líder en Irán

Crímenes

Acusación a países europeos.- Irán acusó a algunos países europeos de haber creado las condiciones que propiciaron la ofensiva militar israelí estadounidense. “En lugar de resistir al hostigamiento y los excesos de Estados Unidos, se mostraron de acuerdo con ellos en el Consejo de Seguridad de la ONU en el debate sobre el restablecimiento de las sanciones contra Irán, y eso envalentonó a los norteamericanos y a los sionistas para seguir cometiendo sus crímenes”, dijo el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai.