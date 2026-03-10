Secciones

Milei, en Nueva York: las principales definiciones del presidente en el seminario Argentina Week

Defendió el sistema capitalista, respaldó la desregulación de la economía y volvió a lanzar críticas contundentes contra sectores empresariales y el kirchnerismo.

Milei en Nueva York Milei en Nueva York AFP
Hace 2 Hs

El presidente Javier Milei participó este martes en el lanzamiento de la Argentina Week en Nueva York, un evento orientado a promover al país frente a inversores internacionales. La jornada comenzó con una disertación del mandatario en el nuevo edificio de JP Morgan Chase, ubicado en Park Avenue, donde estuvo acompañado por empresarios y miembros de su gabinete. 

En su exposición, que inició con un enfoque técnico y luego tomó un tono más político, Milei defendió el sistema capitalista, respaldó la desregulación de la economía y volvió a lanzar críticas contundentes contra sectores empresariales y el kirchnerismo. Durante su intervención dejó varias definiciones y frases contundentes ante el auditorio.

Las frases más destacadas del presidente Milei:

“Todos saben que tuve enfrentamientos con Paolo Rocca y con Madanes Quintanilla. Son empresarios prebendarios”

“Fueron ellos los que atacaron a los argentinos durante años”

“La corrupción se terminó”

“Al margen de que ese empresario amenazó y apretó al Gobierno y nos tiró 920 trabajadores en la calle”

“El sistema capitalista no solo es más eficiente, sino que es más justo”

“En algún lugar, los economistas nos volvimos locos y empezó a pasar que cuando el modelo no mapea con la realidad, cualquier persona razonable le diría al analista ‘trae otro modelo que funcione’”

“Pero no ocurre, cuando no funciona, lo llamamos fallo del mercado”

“Es una cuestión fantasmagórica los que llaman fallo de mercado -cuando el modelo no funciona-, es lo que después da lugar a las regulaciones que destruyen la economía”

“Si la consecuencia del sistema es una barrera comercial, eso es un robo”

“Ese robo solo puede ocurrir porque lo permite la violencia del Estado”

“Todo el mundo fingía demencia con el déficit cuasifiscal”

“A los seis meses habíamos hecho un ajuste de 15 puntos del PBI”

“Le devolvimos a los argentinos de bien 90.000 millones de dólares”

“Estamos haciendo lo posible por terminar con el kirchnerismo y con el populismo”

“Cuando regulás, matás el crecimiento, no van a crecer nunca”

“Nosotros decidimos desregular”

“Nos estamos sacando de encima a los empresarios prebendarios y a los políticos”

“Obviamente que estas peleas no son gratis”

“Estoy dispuesto a soportar operaciones, difamaciones, pero no voy a ceder en hacer grande a la Argentina nuevamente”

