Guerra en Medio Oriente: en Tucumán, la comunidad judía sigue con preocupación la escalada

El dirigente Fabián Neiman analizó el escenario internacional y recordó los antecedentes de atentados vinculados con Irán en la Argentina.

Hace 1 Hs

Desde Tucumán, referentes de la comunidad judía siguen con atención la evolución del conflicto en Medio Oriente y advierten sobre sus posibles repercusiones geopolíticas y de seguridad. El dirigente Fabián Neiman analizó el escenario internacional y recordó los antecedentes de atentados vinculados con Irán en la Argentina.

El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente vuelve a generar preocupación también en la Argentina. Desde Tucumán, Neiman, miembro de la comisión directiva de DAIA filial Tucumán y especialista en Medio Oriente, sostuvo que la actual escalada tiene raíces profundas que se remontan tanto a los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel como a procesos históricos anteriores, como la revolución islámica iraní de 1979.

Según explicó, uno de los principales objetivos de Israel en los últimos episodios del conflicto fue frenar el desarrollo nuclear iraní y debilitar la capacidad militar del régimen. “La preocupación principal era evitar que Irán se haga con armas nucleares que podrían tener como objetivo a civiles israelíes”, señaló. En ese marco, describió al gobierno iraní como un régimen “teocrático y autoritario”, que mantiene fuertes restricciones internas, especialmente contra las mujeres, y expresó su expectativa de que el actual escenario internacional pueda generar cambios dentro del país.

En el plano geopolítico, el dirigente también señaló que Irán mantiene vínculos estratégicos con potencias como Rusia y China. “Hay intercambio armamentístico con Rusia y relaciones energéticas con China. Eso lo ubica dentro de un bloque que mantiene tensiones con buena parte de Occidente”, indicó.

Otro de los factores que genera preocupación, según explicó, es el desarrollo de misiles balísticos iraníes capaces de alcanzar objetivos a gran distancia en pocos minutos. Para Neiman, esa capacidad tecnológica representa un riesgo significativo para ciudades israelíes. En ese contexto, recordó que la Argentina ya fue escenario de atentados vinculados con Irán, como el ataque a la Embajada de Israel en 1992 y el atentado contra la AMIA en 1994. En ese sentido, advirtió que esos antecedentes siguen marcando la mirada de la comunidad judía frente al escenario internacional. “Son hechos que demostraron que esos conflictos pueden tener consecuencias incluso a miles de kilómetros”, señaló.

Declaraciones

En ese marco, también se refirió a las recientes declaraciones de Mohsen Rabbani, uno de los acusados por la Justicia argentina por el atentado contra la AMIA, quien aseguró que Argentina no sería un objetivo para Irán. Neiman cuestionó esas afirmaciones y recordó que el ex agregado cultural iraní continúa prófugo. “Rabbani es el principal imputado de la causa AMIA y hace años que debería presentarse ante la justicia argentina. Mientras siga prófugo y sin responder ante los tribunales, sus declaraciones no generan ningún tipo de confianza”, sostuvo.

El dirigente también alertó sobre publicaciones recientes en redes sociales realizadas por un referente iraní en Tucumán, que difundió teorías conspirativas sobre supuestos “autoatentados” de organismos internacionales. Según Neiman, ese tipo de mensajes busca desacreditar las investigaciones judiciales que atribuyen a Irán la autoría de los ataques en Argentina. Para la comunidad judía local, este tipo de discursos resulta preocupante. “Pedimos a las autoridades de seguridad de la provincia y del país que mantengan la vigilancia, porque es un momento delicado a nivel global”, sostuvo.

A pesar de las preocupaciones, Neiman aclaró que las instituciones de la comunidad judía en Tucumán continúan funcionando con normalidad y que no se suspendieron actividades. “La comunidad sigue con su vida cotidiana, con las actividades institucionales y comunitarias de siempre. No vamos a dejar de trabajar ni de reunirnos por miedo, no queremos ceder ante el terror”, afirmó.

Aunque el conflicto se desarrolla a miles de kilómetros, sus repercusiones se siguen con atención también en la Argentina. En Tucumán, la comunidad judía sigue de cerca la evolución de la crisis internacional y pide mantener la alerta frente a un escenario global que continúa siendo incierto.

