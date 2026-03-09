Guerra en Medio Oriente: en Tucumán, la comunidad judía sigue con preocupación la escalada

Otro de los factores que genera preocupación, según explicó, es el desarrollo de misiles balísticos iraníes capaces de alcanzar objetivos a gran distancia en pocos minutos. Para Neiman, esa capacidad tecnológica representa un riesgo significativo para ciudades israelíes. En ese contexto, recordó que la Argentina ya fue escenario de atentados vinculados con Irán, como el ataque a la Embajada de Israel en 1992 y el atentado contra la AMIA en 1994. En ese sentido, advirtió que esos antecedentes siguen marcando la mirada de la comunidad judía frente al escenario internacional. “Son hechos que demostraron que esos conflictos pueden tener consecuencias incluso a miles de kilómetros”, señaló.