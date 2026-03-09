Secciones
¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

La mínima fue de 20 °C. El cielo amaneció cubierto. La temperatura comenzará a descender.

Hace 1 Hs

El pronóstico del tiempo para Tucumán y la región NOA anticipa lluvias de diferentes intensidades para toda la semana que comienza hoy, con el incremento de la actividad previsto para esta noche y mañana. Las temperaturas también comenzarán a ceder y las máximas apenas superarían los 25 °C. 

El lunes arrancó con mucha nubosidad y con precipitaciones aisladas, sobre todo en la zona centro de la provincia y en el microcentro de la capital tucumana. La humedad fue del 98% y los vientos soplaron desde el oeste. 

Las precipitaciones, aunque leves, continuarán hasta pasado el mediodía. La temperatura subirá hasta los 22 °C, mientras que la humedad bajará apenas hasta el 89%. Los vientos serán del sector sudeste. 

Las condiciones del tiempo seguirán siendo inestables por la tarde y se esperan lluvias débiles y chubascos. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C y la humedad seguirá por encima del 85%. 

En el cierre de la jornada, los cielos seguirán cubiertos, la humedad se mantendrá en torno al 95% y la temperatura descenderá hasta los 21 °C. Las lluvias serán débiles. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

El pronóstico extendido del SMN sostiene que las precipitaciones continuarán sobre la región durante el resto de la semana y para mañana se esperan condiciones similiares, con una máxima de 25 °C y tormentas por la tarde. 

El miércoles la mayor actividad se espera durante la mañana, aunque las lluvias, aunque más débiles, se repetirán por la tarde y la noche. La temperatura llegará a los 24 °C. 

Para el jueves la temperatura subirá a los 26 °C, mientras que las tormentas se sucederán durante la mañana y la tarde. Un pequeño alivio se espera para el viernes por la mañana, uno de los pocos momentos de la semana sin precipitaciones, que retornarán por la noche. La máxima sería de 27 °C. 

Según el SMN, el sábado y el domingo podrían cesar las lluvias sobre la capital tucumana, al tiempo que la temperatura volverá a descender entre los 23 °C y los 21 °C. 

