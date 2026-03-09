Secciones
LG PlayBuen día

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

Cuáles son las consignas de la marcha, que concentrará a las 17, frente a los Tribunales Penales, en Sarmiento y Laprida.

Hace 3 Hs

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tendrá una segunda parte durante la tarde de hoy, cuando organizaciones feministas, sindicales y sociales de Tucumán vuelvan a movilizarse en el marco de esta fecha, con una marcha que intentará volver a colmar las calles del centro de la capital provincial.

La convocatoria prevé una concentración a partir de las 17, frente a los Tribunales Penales, en la intersección de avenida Sarmiento y Laprida. Desde allí, las columnas marcharán (alrededor de las 18) por el centro hasta plaza Independencia, donde se realizará el acto central y la lectura de un documento conjunto elaborado por las organizaciones convocantes.

Visibilización

La movilización forma parte de las actividades que cada año se realizan en distintas ciudades del país para visibilizar las desigualdades que atraviesan las mujeres y reclamar políticas públicas frente a la violencia de género, la precarización laboral y otras problemáticas que afectan a las trabajadoras.

En Tucumán, el colectivo Ni Una Menos, junto con más de 30 organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, participa de la convocatoria que busca poner en agenda la situación de las mujeres en la provincia y exigir respuestas del Estado.

Entre los reclamos previstos para la jornada figuran pedidos de justicia en casos de violencia de género, cuestionamientos a demoras en procesos judiciales y denuncias de revictimización de quienes acuden al sistema judicial en busca de protección.

Un mensaje distinto en el 8M: la mujer y la salud mental

Un mensaje distinto en el 8M: la mujer y la salud mental

El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo y recuerda las luchas históricas de las mujeres por la igualdad de derechos y condiciones laborales, una fecha que en todo el mundo se ha convertido en jornada de movilización y reivindicación social.

En la provincia, como ocurre cada año, hubo durante los días previos manifestaciones artísticas en plazas y museos provinciales para reflexionar sobre el significado de esta fecha.

En tanto, la marcha espera reunir a cientos de miles de ciudadanas que buscan visibilizar las demandas vinculadas a la igualdad, la justicia y el fin de la violencia contra las mujeres.

Temas TucumánDía Internacional de la Mujer
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana
1

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles
2

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales
3

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó
4

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk
5

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán
6

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán

Más Noticias
Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

Soto y Kaleñuk dijeron que son inocentes y que se sienten perseguidos, pero se negaron a responder preguntas

Soto y Kaleñuk dijeron que son inocentes y que se sienten perseguidos, pero se negaron a responder preguntas

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia

La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán

Comentarios