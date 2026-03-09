8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

La convocatoria prevé una concentración a partir de las 17, frente a los Tribunales Penales, en la intersección de avenida Sarmiento y Laprida. Desde allí, las columnas marcharán (alrededor de las 18) por el centro hasta plaza Independencia, donde se realizará el acto central y la lectura de un documento conjunto elaborado por las organizaciones convocantes.