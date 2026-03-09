Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán

Durante el encuentro se presentarán técnicas avanzadas para el abordaje de patologías urológicas complejas. Entre los procedimientos previstos se encuentran el uso de balón con paclitaxel y dextran (Elutax) para el tratamiento de la estenosis uretral y la colocación de prótesis hidráulica de pene Titan, un dispositivo utilizado en casos de disfunción eréctil.