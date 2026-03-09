Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán

Hoy al mediodía, el Sanatorio del Sur será sede de una Jornada Internacional sobre patologías de uretra y disfunción sexual, un encuentro médico que incluirá cirugías urológicas en vivo y transmisión en tiempo real desde el centro quirúrgico.
La actividad estará dirigida por el urólogo Alejo Rasguido, del Centro Urológico, y contará con la participación del especialista argentino radicado en Estados Unidos Ramón Virasoro, referente internacional en cirugía reconstructiva urológica.
Fortalecimiento y expansión
Según explicó Rasguido a través de sus redes sociales, la jornada busca acercar a la región procedimientos de última generación y fortalecer la formación médica especializada en el norte del país.
“Se realizarán cirugías en vivo junto al doctor Ramón Virasoro, referente en Estados Unidos en cirugías reconstructivas urológicas y pionero en el uso del balón con paclitaxel para el tratamiento de la estenosis de uretra”, señaló.
Durante el encuentro se presentarán técnicas avanzadas para el abordaje de patologías urológicas complejas. Entre los procedimientos previstos se encuentran el uso de balón con paclitaxel y dextran (Elutax) para el tratamiento de la estenosis uretral y la colocación de prótesis hidráulica de pene Titan, un dispositivo utilizado en casos de disfunción eréctil.
Los detalles
La actividad se desarrollará a partir de las 12 en el centro quirúrgico del sanatorio, ubicado en Las Heras 575, en San Miguel de Tucumán.
Los organizadores destacaron que este tipo de encuentros permite intercambiar conocimientos con especialistas internacionales y acercar tecnología médica de última generación a la región.
“Continuamos innovando con la tecnología más avanzada del NOA y con formación internacional”, remarcaron.