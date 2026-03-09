La suba del petróleo amenaza con exportar mayor inflación a la Argentina

El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente disparó las alarmas en los mercados globales. En las operaciones de "pre-market", el petróleo registró un salto del 17,15%, alcanzando los U$S 108,76, su valor más alto en ocho años. Este "shock" energético arrastra consigo a los "commodities" agrícolas: la soja superó los U$S 440 -máximo desde mediados de 2024- y el trigo escaló un 5,65% hasta los U$S 227 por tonelada.