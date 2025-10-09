Acto en la Casa Histórica: la comunidad judía Tucumán se une para pedir por la paz y la liberación de los secuestrados

A dos años de la masacre del 7 de octubre, Tucumán vuelve a levantar la voz por la paz. Este jueves, a partir de las 21, se realiza en la Casa Histórica de Tucumán un acto conmemorativo bajo el lema: “Seguimos exigiendo la liberación de todos los secuestrados y el fin del terrorismo”.
La convocatoria, impulsada por instituciones de la comunidad judía como Maimónides Tucumán, Shoresh Tucumán, Olami Tucumán, Jabad, Kehilá Tucumán y DAIA Filial Tucumán, entre otras, busca generar un espacio de reflexión y unidad en defensa de los valores universales de la vida, la paz y la libertad.
“Volvamos a decir presente, por la vida y por la paz”, es el mensaje central del encuentro, que invita a toda la comunidad tucumana a participar y acompañar el pedido por la liberación de los secuestrados y el fin del terrorismo, en memoria de las víctimas del ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023.
El acto se desarrolla frente a uno de los mayores símbolos de la historia nacional: la Casa Histórica, iluminada especialmente para la ocasión, como emblema de esperanza y compromiso con los valores humanos que trascienden toda frontera.