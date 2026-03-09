Francia lanzó una misión naval "defensiva" para reabrir el Estrecho de Ormuz y blindar el flujo energético mundial

El eje europeo y la seguridad de Chipre

Acompañado por los líderes de Chipre y Grecia, Macron vinculó la crisis en Medio Oriente con la seguridad interna de la Unión Europea. "La defensa de Chipre es una cuestión esencial para toda la UE; cuando Chipre es atacada, es Europa la que está bajo ataque", sentenció.