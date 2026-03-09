Secciones
Mundo

Francia lanzó una misión naval "defensiva" para reabrir el Estrecho de Ormuz y blindar el flujo energético mundial

Emmanuel Macron moviliza a la flota francesa hacia el Estrecho de Ormuz para evitar un bloqueo de los buques petroleros.

MOLESTO. El presidente francés Emmanuel Macron. MOLESTO. El presidente francés Emmanuel Macron.
Hace 1 Hs

En un movimiento clave para la estabilidad del comercio global, el presidente Emmanuel Macron anunció que Francia liderará una coalición internacional destinada a garantizar la reapertura del Estrecho de Ormuz y la circulación del petróleo

Desde Pafos (Chipre), el mandatario resaltó que la operación tendrá un carácter "estrictamente defensivo" y busca proteger el tránsito de petróleo y gas en el punto más crítico del tablero energético mundial.

El eje europeo y la seguridad de Chipre

Acompañado por los líderes de Chipre y Grecia, Macron vinculó la crisis en Medio Oriente con la seguridad interna de la Unión Europea. "La defensa de Chipre es una cuestión esencial para toda la UE; cuando Chipre es atacada, es Europa la que está bajo ataque", sentenció. 

Además, agradeció la cooperación de socios como España, que ya desplegó la fragata *Cristóbal Colón* en la zona.

Despliegue militar y distancia de la guerra total

Pese al despliegue de ocho fragatas, dos portahelicópteros y un portaaviones, el Elíseo se esforzó en aclarar que Francia no busca una confrontación directa con Irán ni participa en las ofensivas de la coalición liderada por EE. UU. e Israel. 

El objetivo es la "desescalada regional" y el acompañamiento de buques comerciales para evitar un colapso económico global.

Temas Guerra en Medio Oriente IránIsraelFranciaBenjamin NetanyahuDonald TrumpEmmanuel MacronEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Prepararse para lo impensable: el FMI advirtió sobre el impacto global del conflicto en Medio Oriente

"Prepararse para lo impensable": el FMI advirtió sobre el impacto global del conflicto en Medio Oriente

Guerra en Medio Oriente: caen las bolsas en el mundo y el petróleo superó los U$S100 por barril

Guerra en Medio Oriente: caen las bolsas en el mundo y el petróleo superó los U$S100 por barril

Guerra en Medio Oriente: en Tucumán, la comunidad judía sigue con preocupación la escalada

Guerra en Medio Oriente: en Tucumán, la comunidad judía sigue con preocupación la escalada

Un dron iraní impactó en una base aérea británica en Chipre y la Unión Europea reacciona

Un dron iraní impactó en una base aérea británica en Chipre y la Unión Europea reacciona

Lo más popular
¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana
1

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó
2

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles
3

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk
4

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán
5

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales
6

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

Más Noticias
8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

Putin ratificó su alianza estratégica con Irán y ofreció apoyo indefectible al nuevo Líder Supremo

Putin ratificó su alianza estratégica con Irán y ofreció "apoyo indefectible" al nuevo Líder Supremo

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

Guerra en Medio Oriente: en Tucumán, la comunidad judía sigue con preocupación la escalada

Guerra en Medio Oriente: en Tucumán, la comunidad judía sigue con preocupación la escalada

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Comentarios