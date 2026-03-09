Francia lanzó una misión naval "defensiva" para reabrir el Estrecho de Ormuz y blindar el flujo energético mundial

En un movimiento clave para la estabilidad del comercio global, el presidente Emmanuel Macron anunció que Francia liderará una coalición internacional destinada a garantizar la reapertura del Estrecho de Ormuz y la circulación del petróleo.
Desde Pafos (Chipre), el mandatario resaltó que la operación tendrá un carácter "estrictamente defensivo" y busca proteger el tránsito de petróleo y gas en el punto más crítico del tablero energético mundial.
El eje europeo y la seguridad de Chipre
Acompañado por los líderes de Chipre y Grecia, Macron vinculó la crisis en Medio Oriente con la seguridad interna de la Unión Europea. "La defensa de Chipre es una cuestión esencial para toda la UE; cuando Chipre es atacada, es Europa la que está bajo ataque", sentenció.
Además, agradeció la cooperación de socios como España, que ya desplegó la fragata *Cristóbal Colón* en la zona.
Despliegue militar y distancia de la guerra total
Pese al despliegue de ocho fragatas, dos portahelicópteros y un portaaviones, el Elíseo se esforzó en aclarar que Francia no busca una confrontación directa con Irán ni participa en las ofensivas de la coalición liderada por EE. UU. e Israel.
El objetivo es la "desescalada regional" y el acompañamiento de buques comerciales para evitar un colapso económico global.