Secciones
Mundo

Medio Oriente: un nuevo ataque sobre Israel dejó seis heridos en el centro de Tel Aviv

Los proyectiles fueron interceptados por los sistemas de defensa, aunque algunos fragmentos cayeron en áreas urbanas.

ESQUIRLAS. Trozos de misiles cayeron sobre una zona céntrica de Tel Aviv en el mediodía del domingo. ESQUIRLAS. Trozos de misiles cayeron sobre una zona céntrica de Tel Aviv en el mediodía del domingo. FOTO TOMADA DE TN.COM.AR
Hace 1 Hs

Un nuevo episodio de violencia se registró en el centro de Israel, donde al menos seis personas resultaron heridas luego de que fragmentos de misiles provenientes de Irán impactaran en un edificio en la zona de Tel Aviv. El hecho se produjo en medio de la escalada militar entre ambos países y mientras continúan los ataques en el marco de la ofensiva israelí contra territorio iraní.

Durante la mañana, las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en diferentes regiones de Israel tras una nueva serie de lanzamientos de misiles desde Irán. Los proyectiles fueron interceptados por los sistemas de defensa, aunque algunos fragmentos cayeron en áreas urbanas y provocaron daños en edificios del centro del país.

Netanyahu: Israel domina el espacio aéreo de Teherán

Netanyahu: Israel domina el espacio aéreo de Teherán

De acuerdo con el servicio de emergencias Magen David Adom, varias personas sufrieron lesiones leves mientras corrían hacia los refugios antiaéreos al activarse las alarmas. Sin embargo, tres hombres resultaron alcanzados por restos de misiles durante el incidente ocurrido en Tel Aviv.

Los equipos médicos detallaron que un hombre de 40 años permanece en estado grave, mientras que otro de 25 presenta heridas de consideración moderada. Un tercer afectado, de 56 años, sufrió lesiones leves producto del impacto de los fragmentos.

Tras el ataque, unidades del Comando del Frente Interno israelí y personal de rescate desplegaron operativos en distintos puntos del área metropolitana para asistir a los heridos y evaluar los daños ocasionados por la caída de restos de proyectiles.

Israel y Estados Unidos intensifican los ataques contra Irán y crece la tensión en Medio Oriente

Israel y Estados Unidos intensifican los ataques contra Irán y crece la tensión en Medio Oriente

En paralelo, el Ministerio de Salud israelí informó que desde el inicio del enfrentamiento directo entre Israel e Irán ya fueron trasladadas 1.619 personas a hospitales por situaciones relacionadas con el conflicto.

De ese total, 87 permanecen internadas: cuatro en estado crítico —dos de ellas por impactos directos de misiles iraníes—, 31 con heridas moderadas y 50 con lesiones leves, mientras otros dos pacientes continúan bajo evaluación médica. Durante la noche también se registraron nuevas oleadas de proyectiles, aunque sin víctimas reportadas.

Temas IsraelTel AvivTensión entre Israel e Irán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
EN VIVO Guerra en Medio Oriente: Netanyahu afirmó que Israel tiene el control casi total del espacio aéreo iraní

EN VIVO Guerra en Medio Oriente: Netanyahu afirmó que Israel tiene el control "casi total" del espacio aéreo iraní

Israel y EEUU intensifican la ofensiva contra Irán y Hezbollah en el sexto día del conflicto

Israel y EEUU intensifican la ofensiva contra Irán y Hezbollah en el sexto día del conflicto

Conflicto en Medio Oriente: Irán eleva la presión y amenaza con atacar embajadas israelíes en todo el mundo

Conflicto en Medio Oriente: Irán eleva la presión y amenaza con atacar embajadas israelíes en todo el mundo

Bitácora del conflicto en Medio Oriente: Irán lanzó anoche una nueva salva de drones y misiles contra Israel

Bitácora del conflicto en Medio Oriente: Irán lanzó anoche una nueva salva de drones y misiles contra Israel

Israel y Estados Unidos intensifican los ataques contra Irán y crece la tensión en Medio Oriente

Israel y Estados Unidos intensifican los ataques contra Irán y crece la tensión en Medio Oriente

Lo más popular
Los riesgos de decir no a un narcisista
1

Los riesgos de decir no a un narcisista

Alpine sumó sus primeros puntos de la temporada: cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Australia
2

Alpine sumó sus primeros puntos de la temporada: cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Australia

Alertan sobre la fuerte caída en los fondos coparticipables
3

Alertan sobre la fuerte caída en los fondos coparticipables

Investigar en balde
4

Investigar en balde

El pragmatismo al poder
5

El pragmatismo al poder

Paritarias 2026: el Gobierno provincial acordó con la sanidad y sólo resta ATEP
6

Paritarias 2026: el Gobierno provincial acordó con la sanidad y sólo resta ATEP

Más Noticias
Mirtha Legrand y Graciela Fernández Meijide, dos muchachas centenarias

Mirtha Legrand y Graciela Fernández Meijide, dos muchachas centenarias

Alpine sumó sus primeros puntos de la temporada: cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Australia

Alpine sumó sus primeros puntos de la temporada: cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Australia

El pragmatismo al poder

El pragmatismo al poder

Paritarias 2026: el Gobierno provincial acordó con la sanidad y sólo resta ATEP

Paritarias 2026: el Gobierno provincial acordó con la sanidad y sólo resta ATEP

Alertan sobre la fuerte caída en los fondos coparticipables

Alertan sobre la fuerte caída en los fondos coparticipables

Los riesgos de decir no a un narcisista

Los riesgos de decir no a un narcisista

Investigar en balde

Investigar en balde

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Comentarios