Medio Oriente: un nuevo ataque sobre Israel dejó seis heridos en el centro de Tel Aviv

Un nuevo episodio de violencia se registró en el centro de Israel, donde al menos seis personas resultaron heridas luego de que fragmentos de misiles provenientes de Irán impactaran en un edificio en la zona de Tel Aviv. El hecho se produjo en medio de la escalada militar entre ambos países y mientras continúan los ataques en el marco de la ofensiva israelí contra territorio iraní.
Durante la mañana, las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en diferentes regiones de Israel tras una nueva serie de lanzamientos de misiles desde Irán. Los proyectiles fueron interceptados por los sistemas de defensa, aunque algunos fragmentos cayeron en áreas urbanas y provocaron daños en edificios del centro del país.
De acuerdo con el servicio de emergencias Magen David Adom, varias personas sufrieron lesiones leves mientras corrían hacia los refugios antiaéreos al activarse las alarmas. Sin embargo, tres hombres resultaron alcanzados por restos de misiles durante el incidente ocurrido en Tel Aviv.
Los equipos médicos detallaron que un hombre de 40 años permanece en estado grave, mientras que otro de 25 presenta heridas de consideración moderada. Un tercer afectado, de 56 años, sufrió lesiones leves producto del impacto de los fragmentos.
Tras el ataque, unidades del Comando del Frente Interno israelí y personal de rescate desplegaron operativos en distintos puntos del área metropolitana para asistir a los heridos y evaluar los daños ocasionados por la caída de restos de proyectiles.
En paralelo, el Ministerio de Salud israelí informó que desde el inicio del enfrentamiento directo entre Israel e Irán ya fueron trasladadas 1.619 personas a hospitales por situaciones relacionadas con el conflicto.
De ese total, 87 permanecen internadas: cuatro en estado crítico —dos de ellas por impactos directos de misiles iraníes—, 31 con heridas moderadas y 50 con lesiones leves, mientras otros dos pacientes continúan bajo evaluación médica. Durante la noche también se registraron nuevas oleadas de proyectiles, aunque sin víctimas reportadas.