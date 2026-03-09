Secciones
Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

Los mayores inconvenientes se registraron en el Departamento de Leales. No hubo evacuados.

Las intensas lluvias que se desencadenaron sobre la región durante la madrugada provocaron anegamientos en diferentes puntos de la provincia. Aunque no hubo evacuados, debido a la cantidad de agua en la calzada, fueron interrumpidos, temporalmente, los pasos vehiculares por las rutas 157, 321 y 323, informaron dese la Dirección Provincial de Vialidad.

El foco de las tormentas se desató después de la medianoche, en el sudeste de la provincia, y diferentes reportes policiales sostienen que debieron asistir a familias en la comuna de Quilmes y Los Sueldos, como también en otros puntos del Departamento de Leales, en especial en los barrios Belgrano y Ex Vías, Ingenio Leales, Pala Pala, Cortaderal y Romera Pozo.

Además de informarse el corte de la Ruta Nacional 157, entre Monteagudo y La Madrid, desde la DPV se anunció la interrupción del tránsito en las rutas 322 (Bella Vista-Arroyo Cataru) y en la 323 (Santa Rosa de Leales-Agua Azul). Mientras tanto, en la 321, se recomienda circular con precaución a la altura de García Fernández, debido a la gran cantidad de agua que todavía queda sobre la calzada.

Estados de las rutas provinciales después de las lluvias

Circular con precaución

- Ruta 321: en García Fernández

- Ruta 345: tramo comprendido entre Las Cejas-Piedrabuena. Presencia de agua sobre lacalzada

- Ruta 345 y ruta 317: transitabilidad comprometida.

Tránsito interrupido

- Ruta 304: tramo comprendido entre km 48, Villa Benjamín Aráoz y el km 54.

- Ruta 322: tramo comprendido entre Bella Vista y Arroyo Catarú.

- Ruta 323: tramo comprendido entre Santa Rosa de Leales y Agua Azul. Desvío por RPN 306, avenida Miguel Campero.

- Ruta 334: en El Palancho, por presencia de agua en la calzada

Ruta 331: en Los Agudo, por presencia de agua en la calzada.

Temas Dirección Provincial de VialidadLa MadridSanta Rosa de LealesMonteagudo
