Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

Además de informarse el corte de la Ruta Nacional 157, entre Monteagudo y La Madrid, desde la DPV se anunció la interrupción del tránsito en las rutas 322 (Bella Vista-Arroyo Cataru) y en la 323 (Santa Rosa de Leales-Agua Azul). Mientras tanto, en la 321, se recomienda circular con precaución a la altura de García Fernández, debido a la gran cantidad de agua que todavía queda sobre la calzada.