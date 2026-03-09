Putin ratificó su alianza estratégica con Irán y ofreció "apoyo indefectible" al nuevo Líder Supremo

Mojtaba Khamenei, de 56 años, emerge de las sombras tras décadas de manejar los hilos del poder informal en Irán. Conocido por su extremo bajo perfil y por ser el guardián de la agenda de su padre, su ascenso marca una transición dinástica sin precedentes en la República Islámica, en un momento donde la confrontación con Occidente alcanza su punto de mayor tensión.