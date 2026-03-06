Karina Milei consolida su poder en el Ejecutivo

Cubrir los vacíos: hay más de 300 vacantes de jueces y fiscales

El nuevo funcionario cree que los primeros puestos que deben comenzar a tratar son aquellos más fáciles de negociar, como los fueros de Familia. También se van a avanzar con los pliegos de los fueros Civil y Comercial y de Seguridad Social. La cantidad de vacantes en los juzgados llega al 40% y en las fiscalías nacionales y federales se extiende al 47%, ya que de los 367 cargos totales que hay, 174 están sin un titular. Hay 80 vacantes concursadas y 53 pliegos elevados en 20 concursos.