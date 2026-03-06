Secciones
Política

Karina Milei consolida su poder en el Ejecutivo

La hermana del Presidente fue clave en la designación del ministro. Su arribo reconfigura profundamente el mapa de poder.

CAMBIO. La llegada de Mahiques se interpretó por algunos sectores como un cambio de paradigma en la relación entre el Ejecutivo y los tribunales. CAMBIO. La llegada de Mahiques se interpretó por algunos sectores como un cambio de paradigma en la relación entre el Ejecutivo y los tribunales.
Nahuel Toledo
Por Nahuel Toledo Hace 1 Hs

En una ceremonia marcada por la sobriedad y la velocidad que caracterizan la gestión libertaria, el presidente Javier Milei tomó juramento este mediodía a Juan Bautista Mahiques como el nuevo titular de la cartera de Justicia. El acto, realizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, se produjo en las horas previas a un nuevo viaje del mandatario hacia los Estados Unidos, dejando en claro que la urgencia por reconfigurar el área judicial no admitía transiciones prolongadas.

El escenario del Salón Blanco mostró una postal política reveladora: Mahiques juró secundario por el ministro saliente, Mariano Cúneo Libarona, en una tarima donde la presencia de figuras del Poder Judicial fue llamativamente escasa. Esta ausencia de “la familia judicial” no pasó inadvertida para los presentes, subrayando un cambio de paradigma en la relación entre el Ejecutivo y los tribunales, donde el perfil técnico-político parece primar sobre los vínculos tradicionales de Comodoro Py.

La figura central detrás de este movimiento fue, una vez más, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Como principal instrumentador de la designación, “El Jefe” inspeccionaba con atención cada detalle de la ceremonia. La entronización de Mahiques no es solo un cambio de nombres, sino una reafirmación del control directo que la hermana presidencial busca ejercer sobre áreas sensibles de la administración pública.

El ministro Mahiques les pidió la renuncia a los titulares de la IGJ y de la UIF

El ministro Mahiques les pidió la renuncia a los titulares de la IGJ y de la UIF

Desde un lateral del salón, Santiago Caputo siguió la jura de pie, manteniendo una distancia física y gestual pronunciada con Karina Milei. El asesor presidencial, que hasta hace poco gozaba de una influencia determinante en el equipo de Cúneo Libarona, aparece ahora como el gran desplazado en esta nueva configuración. El saludo frío entre ambos dejó entrever las tensiones internas que este reordenamiento ha despertado en el núcleo duro del Gobierno.

Un dato que resalta la particular metodología de reclutamiento libertaria es que el mandatario prácticamente no había interactuado en persona con Mahiques hasta el momento de su oficialización. Al igual que en otros cambios de gabinete, el filtro y el contacto previo corrieron por cuenta exclusiva de Karina Milei, quien mantuvo encuentros con el flamante ministro desde finales del año pasado, tejiendo la red que finalmente desplazó al mediático Cúneo Libarona.

"Sin justicia no hay futuro": Mahiques juró como ministro en medio de una interna en el Gobierno

Sin justicia no hay futuro: Mahiques juró como ministro en medio de una interna en el Gobierno

En la sala también se destacó la presencia de Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza (LLA) y flamante viceministro de Justicia. Su designación en reemplazo de Sebastián Amerio refuerza la idea de un ministerio “blindado” por leales al partido.

Tras los cinco minutos que duró la jura, el Presidente se fundió en un abrazo conjunto con el ministro entrante y el saliente. Sin embargo, el momento de mayor carga emotiva se vivió con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien se mostró visiblemente afectada por la partida de Cúneo Libarona. La buena sintonía entre ambos funcionarios era conocida, y su salida marca el fin de un bloque que funcionaba con autonomía dentro del gabinete.

La sorpresa del anuncio, realizado originalmente por Milei a través de su cuenta de X desde la Quinta de Olivos, rompió con las especulaciones de que los cambios ocurrirían tras su regreso a Norteamérica. Esta aceleración en los tiempos busca “ordenar la gestión” de inmediato, evitando cualquier vacío de poder en un área que tiene pendientes más de un centenar de pliegos de jueces y fiscales en el Senado.

A partir de mañana, los equipos de Mahiques y Cúneo Libarona iniciarán una transición técnica que promete ser colaborativa, al menos en las formas. “Tuvimos reuniones y vamos a seguir teniendo. Lo vamos a ayudar”, afirmaron desde el entorno del ministro saliente. El objetivo prioritario es que el nuevo titular define qué vacantes judiciales se impulsarán primero ante la Comisión de Acuerdos, una tarea crítica para la gobernabilidad a largo plazo.

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

El desembarco de Mahiques reconfigura profundamente el mapa de poder en Balcarce 50. La salida de Amerio y la llegada de Viola significan el fin de la influencia directa de Santiago Caputo en los expedientes y la administración de la justicia nacional. En los pasillos de la Rosada, se comenta que este movimiento es la estocada final para consolidar un ministerio que responde sin fallas a la estrategia diseñada por el binomio presidencial.

El recambio abre interrogantes en un contexto donde el Gobierno mantiene frentes abiertos contra instituciones como la AFA, el nuevo ministro deberá decidir si sostiene los perfiles actuales o si la “purga” libertaria alcanzará también a las dependencias administrativas encargadas de la fiscalización societaria.

Cubrir los vacíos: hay más de 300 vacantes de jueces y fiscales

El nuevo funcionario cree que los primeros puestos que deben comenzar a tratar son aquellos más fáciles de negociar, como los fueros de Familia. También se van a avanzar con los pliegos de los fueros Civil y Comercial y de Seguridad Social. La cantidad de vacantes en los juzgados llega al 40% y en las fiscalías nacionales y federales se extiende al 47%, ya que de los 367 cargos totales que hay, 174 están sin un titular. Hay 80 vacantes concursadas y 53 pliegos elevados en 20 concursos.

Mahiques y la AFA: deberá definir la designanación de veedores

Uno de los primeros actos administrativos del nuevo ministro podría ser la designación de veedores en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). El proceso es largo. En la IGJ, distintas dependencias analizarán el expediente y recién después de ese proceso pasará al Ministerio. En primer lugar, lo recibirá Carlos Medina, quien está a cargo del control del organismo. En el ministerio reconocen que el trámite es engorroso y primero se debe elaborar un proyecto de resolución, someterlo a consideración del titular de la cartera y articular la intervención.

Temas Estados UnidosArgentinaMariano Cuneo LibaronaJavier MileiLa Libertad AvanzaKarina MileiSandra PettovelloSantiago Caputo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Juan Bautista Mahiques jurará hoy como ministro de Justicia, tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona

Juan Bautista Mahiques jurará hoy como ministro de Justicia, tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona

Mariano Cúneo Libarona explicó las razones de su salida del Ministerio de Justicia de la Nación

Mariano Cúneo Libarona explicó las razones de su salida del Ministerio de Justicia de la Nación

Argentina necesita una Justicia independiente: el mensaje de Mahiques tras su desembarco en el Gabinete

"Argentina necesita una Justicia independiente": el mensaje de Mahiques tras su desembarco en el Gabinete

Lo más popular
Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre
1

Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”
2

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual
3

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Violencia sexual en manada: cómo se construyen esos consensos
4

Violencia sexual en manada: cómo se construyen esos consensos

Los maravillosos viajes de Sara Vallejo recobran vida por medio de 26 fotos
5

Los maravillosos viajes de Sara Vallejo recobran vida por medio de 26 fotos

El arte tucumano se propone cruzar fronteras con ArtTuc
6

El arte tucumano se propone cruzar fronteras con ArtTuc

Más Noticias
Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos

Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre

Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Especialistas vinculan el primer caso de chikungunya en Tucumán con el aumento de temperaturas

Especialistas vinculan el primer caso de chikungunya en Tucumán con el aumento de temperaturas

¿La mejor novela sobre el lado oscuro de internet?

¿La mejor novela sobre el lado oscuro de internet?

El arte tucumano se propone cruzar fronteras con ArtTuc

El arte tucumano se propone cruzar fronteras con ArtTuc

Los maravillosos viajes de Sara Vallejo recobran vida por medio de 26 fotos

Los maravillosos viajes de Sara Vallejo recobran vida por medio de 26 fotos

Comentarios