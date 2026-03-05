El ministro Mahiques les pidió la renuncia a los titulares de la IGJ y de la UIF

A pocas horas de asumir como nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques avanzó con una serie de modificaciones en el equipo que hasta ahora acompañaba a su antecesor, Mariano Cúneo Libarona. Entre las decisiones más relevantes estuvo el pedido de salida del titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, quien había tenido un rol central en la disputa del Gobierno con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La salida de Vítolo aparece como el movimiento más sensible dentro del recambio. El funcionario se había convertido en una de las principales caras visibles del oficialismo en la ofensiva contra la AFA e incluso había solicitado la incorporación de veedores dentro de la entidad que conduce Claudio Tapia.
El nuevo ministro también promovió modificaciones en otros organismos relevantes bajo la órbita de Justicia. Entre ellos, impulsó el reemplazo de las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción (OA) y la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina.
En paralelo, le ofreció la Procuración del Tesoro a Sebastián Amerio, quien se desempeñaba como viceministro de Cúneo Libarona. Amerio había sido reemplazado recientemente por Santiago Viola, dirigente cercano a Karina Milei.
Durante una entrevista televisiva, Mahiques confirmó la decisión de avanzar con cambios en el gabinete del ministerio. “Hice cambios, llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos, porque llego con un equipo. Para la IGJ tenemos dos o tres nombres en carpeta”, afirmó en diálogo con A24.
Además, el ministro explicó la situación administrativa de los funcionarios alcanzados por la medida: “Todavía no dejaron los cargos. Se les pidió la renuncia formal, son funcionarios que pone la política o el ministro y, cuando el ministro se va, se tienen que ir”.