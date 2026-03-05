El ministro Mahiques les pidió la renuncia a los titulares de la IGJ y de la UIF

A pocas horas de asumir como nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques avanzó con una serie de modificaciones en el equipo que hasta ahora acompañaba a su antecesor, Mariano Cúneo Libarona. Entre las decisiones más relevantes estuvo el pedido de salida del titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, quien había tenido un rol central en la disputa del Gobierno con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).