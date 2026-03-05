Secciones
Política

El ministro Mahiques les pidió la renuncia a los titulares de la IGJ y de la UIF

El flamante titular de Justicia avanzó con cambios en el gabinete y pidió la salida de Daniel Vítolo de la IGJ, figura central en la disputa con la AFA.

CAMBIOS EN JUSTICIA. Mahiques les pidió la renuncia a los titulares de la IGJ y de la UIF. CAMBIOS EN JUSTICIA. Mahiques les pidió la renuncia a los titulares de la IGJ y de la UIF. IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Hace 33 Min

A pocas horas de asumir como nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques avanzó con una serie de modificaciones en el equipo que hasta ahora acompañaba a su antecesor, Mariano Cúneo Libarona. Entre las decisiones más relevantes estuvo el pedido de salida del titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, quien había tenido un rol central en la disputa del Gobierno con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La salida de Vítolo aparece como el movimiento más sensible dentro del recambio. El funcionario se había convertido en una de las principales caras visibles del oficialismo en la ofensiva contra la AFA e incluso había solicitado la incorporación de veedores dentro de la entidad que conduce Claudio Tapia.

"Sin justicia no hay futuro": Mahiques juró como ministro en medio de una interna en el Gobierno

Sin justicia no hay futuro: Mahiques juró como ministro en medio de una interna en el Gobierno

El nuevo ministro también promovió modificaciones en otros organismos relevantes bajo la órbita de Justicia. Entre ellos, impulsó el reemplazo de las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción (OA) y la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina.

En paralelo, le ofreció la Procuración del Tesoro a Sebastián Amerio, quien se desempeñaba como viceministro de Cúneo Libarona. Amerio había sido reemplazado recientemente por Santiago Viola, dirigente cercano a Karina Milei.

Durante una entrevista televisiva, Mahiques confirmó la decisión de avanzar con cambios en el gabinete del ministerio. “Hice cambios, llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos, porque llego con un equipo. Para la IGJ tenemos dos o tres nombres en carpeta”, afirmó en diálogo con A24.

Juan Bautista Mahiques jurará hoy como ministro de Justicia, tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona

Juan Bautista Mahiques jurará hoy como ministro de Justicia, tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona

Además, el ministro explicó la situación administrativa de los funcionarios alcanzados por la medida: “Todavía no dejaron los cargos. Se les pidió la renuncia formal, son funcionarios que pone la política o el ministro y, cuando el ministro se va, se tienen que ir”.

Temas TucumánBuenos AiresGobierno nacionalMariano Cuneo LibaronaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura
1

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual
2

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo
3

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos
4

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe
5

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe

Brasil rechazó que la abogada santiagueña Agostina Páez regrese a la Argentina
6

Brasil rechazó que la abogada santiagueña Agostina Páez regrese a la Argentina

Más Noticias
Catalán: La Libertad Avanza propone eliminar la Defensoría del Pueblo porque es un botín político

Catalán: "La Libertad Avanza propone eliminar la Defensoría del Pueblo porque es un botín político"

“Felipe Sosa no mató a Érika. Fue una tragedia”, sostuvo el abogado del acusado

“Felipe Sosa no mató a Érika. Fue una tragedia”, sostuvo el abogado del acusado

El Gobierno acordó con el Frente de Gremios Estatales un aumento salarial del 11%

El Gobierno acordó con el Frente de Gremios Estatales un aumento salarial del 11%

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

La esposa de Nahuel Gallo cuestionó a quienes buscan adjudicarse su liberación

La esposa de Nahuel Gallo cuestionó a quienes buscan adjudicarse su liberación

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Comentarios