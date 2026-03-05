Juan Bautista Mahiques jurará hoy como ministro de Justicia, tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona

Trayectoria en la Justicia

Su carrera dentro del Poder Judicial de la Nación comenzó en el año 2000. Entre otras funciones, fue consejero representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación Argentina y subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre 2015 y 2019.