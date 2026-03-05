Juan Bautista Mahiques jurará hoy como ministro de Justicia, tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona
La ceremonia se realizará en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con la presencia del gabinete de Javier Milei y familiares del funcionario. Planteó como eje una Justicia independiente y con reglas claras.
Tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona, Juan Bautista Mahiques jurará este jueves como nuevo ministro de Justicia. La ceremonia se realizará al mediodía en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contará con la presencia del gabinete de Javier Milei y familiares del funcionario.
La salida de Cúneo Libarona se formalizó luego de una reunión en la sede del Gobierno y fue confirmada oficialmente el miércoles. El ahora ex ministro volverá a la actividad privada, mientras que Mahiques asumirá de inmediato al frente de la cartera.
En paralelo al cambio de autoridades también se definió la estructura interna del ministerio. Karina Milei, jefa de La Libertad Avanza y secretaria General de la Presidencia, impulsó la designación de Santiago Viola, apoderado del espacio oficialista, como número dos del área.
El movimiento implicó el desplazamiento de Sebastián Amerio, quien respondía al asesor presidencial Santiago Caputo. El recambio profundizó la tensión interna entre las dos alas del Gobierno.
Perfil del nuevo ministro
Mahiques fue elegido por el Presidente para conducir una de las carteras más sensibles del gabinete, en un contexto de reformas institucionales y alta exposición política. En el Ejecutivo remarcaron la necesidad de garantizar continuidad en la gestión y avanzar con la agenda prevista para el área.
Hasta ahora se desempeñaba como fiscal general en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que ocupa desde octubre de 2019. Desde septiembre de 2022 es presidente de la Asociación Internacional de Fiscales y desde julio de 2024 ejercía como rector organizador del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Administración de Justicia por la Unitelma Sapienza Università degli Studi di Roma. En el ámbito académico se desempeña como docente titular en el Ciclo Básico Común de la UBA y en la Universidad Católica Argentina. Entre 2020 y 2024 fue subdirector del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Además integra la Academia de Capacitación Mundial de la Asociación Internacional de Fiscales, junto con representantes de países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Sudáfrica, República de Corea y Brasil.
Trayectoria en la Justicia
Su carrera dentro del Poder Judicial de la Nación comenzó en el año 2000. Entre otras funciones, fue consejero representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación Argentina y subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre 2015 y 2019.
También se desempeñó como representante del Consejo de la Magistratura ante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Congreso.
Antes de ser elegido presidente de la Asociación Internacional de Fiscales en septiembre de 2022, había sido miembro ordinario del Comité Ejecutivo de esa entidad y en 2021 fue electo vicepresidente por la región de Latinoamérica.
El mensaje tras su designación
Luego de ser anunciado, Mahiques difundió un mensaje en el que agradeció al Presidente por la designación. “Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”, expresó.
El nuevo ministro sostuvo que ese rumbo “exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.
En el mismo mensaje también agradeció a Karina Milei “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”, y destacó “el trabajo de Mariano Cúneo Libarona, quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.
Al plantear los ejes de su gestión, Mahiques afirmó que la Argentina “necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”.
“Sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”, concluyó.