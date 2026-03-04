"Argentina necesita una Justicia independiente": el mensaje de Mahiques tras su desembarco en el Gabinete
El nuevo ministro de Justicia agradeció a Javier y Karina Milei, destacó el Estado de Derecho y vinculó la seguridad jurídica con la inversión y el desarrollo. También reconoció la gestión de Cúneo Libarona.
La confirmación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia de la Nación, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, estuvo acompañada por un mensaje público en el que el flamante funcionario delineó los ejes de su gestión y reivindicó la necesidad de una Justicia independiente.
La designación fue confirmada por el presidente Javier Milei este miércoles y, minutos después, Mahiques utilizó sus redes sociales para agradecer la confianza y fijar postura.
“Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”, escribió. Y añadió: “Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.
El nuevo titular de la cartera también dedicó un párrafo a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Agradezco a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”, expresó.
En el mismo mensaje incluyó un reconocimiento a su antecesor. “También, el reconocimiento al trabajo de Mariano Cúneo Libarona, quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”, señaló.
Mahiques sostuvo que “la Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas”. Y profundizó: “Una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”.
El flamante ministro vinculó el funcionamiento del sistema judicial con la economía y el desarrollo. “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”, afirmó.
El recambio en el Ministerio se dio en el marco de una reorganización del Gabinete nacional con foco en el área judicial. Cúneo Libarona dejó el cargo tras más de un año al frente de la cartera, desde el inicio de la gestión de Milei.
Antes de su llegada al Ejecutivo nacional, Mahiques se desempeñó como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. También ocupó cargos vinculados al sistema judicial y participó en organismos relacionados con el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura.
La salida de Cúneo Libarona se produjo en línea con lo que había acordado con los hermanos Milei en octubre del año pasado, cuando definieron que permanecería en funciones hasta marzo de este año. “Espero recuperar mis afectos y mi vida. Ya hice un montón”, le dijo el ministro saliente a otro integrante del Gabinete. Este miércoles tenía previsto un encuentro con el Presidente en la Quinta de Olivos, donde terminaron de materializarse las condiciones de su corrimiento.
Karina Milei y Mahiques se conocen desde hace cuatro meses. El vínculo se profundizó luego de las elecciones nacionales, cuando la secretaria general tomó la decisión de tener mayor injerencia en los asuntos judiciales. En particular, el nuevo ministro es amigo desde hace años de Santiago Viola, quien será su segundo en la cartera y continuará a cargo de los asuntos judiciales partidarios de La Libertad Avanza.