"Argentina necesita una Justicia independiente": el mensaje de Mahiques tras su desembarco en el Gabinete

La salida de Cúneo Libarona se produjo en línea con lo que había acordado con los hermanos Milei en octubre del año pasado, cuando definieron que permanecería en funciones hasta marzo de este año. “Espero recuperar mis afectos y mi vida. Ya hice un montón”, le dijo el ministro saliente a otro integrante del Gabinete. Este miércoles tenía previsto un encuentro con el Presidente en la Quinta de Olivos, donde terminaron de materializarse las condiciones de su corrimiento.