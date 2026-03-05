"Sin justicia no hay futuro": Mahiques juró como ministro en medio de una interna en el Gobierno

Con la presencia de todo el gabinete nacional y de sus familiares más cercanos, Juan Bautista Mahiques juró formalmente como nuevo ministro de Justicia de la Nación. El acto, desarrollado en el emblemático Salón Blanco de la Casa Rosada, tuvo como protagonista secundario al funcionario saliente, Mariano Cúneo Libarona. Tras formalizar su renuncia este miércoles para retornar al ámbito privado, el ahora ex ministro ocupó un lugar central en la escueta ceremonia y se fundió en un abrazo tanto con el presidente Javier Milei como con su propio sucesor.