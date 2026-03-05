"Sin justicia no hay futuro": Mahiques juró como ministro en medio de una interna en el Gobierno
Tras la renuncia de Cúneo Libarona, el ex fiscal general porteño asumió formalmente en la Casa Rosada. La reestructuración de la cartera incluyó un avance estratégico de Karina Milei en detrimento del sector de Santiago Caputo.
Con la presencia de todo el gabinete nacional y de sus familiares más cercanos, Juan Bautista Mahiques juró formalmente como nuevo ministro de Justicia de la Nación. El acto, desarrollado en el emblemático Salón Blanco de la Casa Rosada, tuvo como protagonista secundario al funcionario saliente, Mariano Cúneo Libarona. Tras formalizar su renuncia este miércoles para retornar al ámbito privado, el ahora ex ministro ocupó un lugar central en la escueta ceremonia y se fundió en un abrazo tanto con el presidente Javier Milei como con su propio sucesor.
Más allá del cambio de nombres en la cúpula, el desembarco de Mahiques trajo consigo un profundo rediseño en la estructura interna de una de las carteras más sensibles del Ejecutivo, dejando a la vista los fuertes movimientos de poder dentro de La Libertad Avanza. Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, logró asegurar como número dos del ministerio a Santiago Viola, actual apoderado del partido oficialista.
Este movimiento estratégico de la hermana del Presidente implicó el desplazamiento directo de Sebastián Amerio, un funcionario clave que respondía al influyente asesor presidencial Santiago Caputo. En los pasillos de Balcarce 50, esta jugada fue leída como una maniobra que profundizó aún más la interna entre las dos alas con mayor peso específico dentro del Gobierno nacional.
¿Quién es el nuevo ministro de Justicia de la Nación?
Con una extensa trayectoria en el Poder Judicial que se remonta al 2000, el elegido por Milei asume en un contexto de alta exposición política y reformas institucionales. Antes de sumarse al Gabinete, Mahiques se desempeñaba desde octubre de 2019 como fiscal general en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su perfil trasciende las fronteras locales: desde septiembre de 2022 ocupa la presidencia de la prestigiosa Asociación Internacional de Fiscales (IAP).
Abogado egresado de la UBA, magíster en Administración de Justicia y docente universitario, el flamante ministro cuenta además con un fuerte paso por la política judicial a nivel nacional. Entre 2015 y 2019 fue subsecretario de Asuntos Penitenciarios y ofició como representante del Poder Ejecutivo en el estratégico Consejo de la Magistratura.
El primer mensaje de Mahiques alineado a la Casa Rosada
Tras ser oficializado en el cargo y culminar con la ceremonia, Mahiques difundió su primer mensaje público como responsable del área judicial. A través de un breve comunicado, el funcionario se encargó de agradecer la designación y reafirmar su compromiso con el rumbo de la administración libertaria. “Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”, señaló el nuevo ministro, quien asume sus funciones de manera inmediata este mismo jueves.