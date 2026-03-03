Karina Milei reunió a la conducción nacional de LLA: la Boleta Única es el eje del armado electoral

La Libertad Avanza (LLA) dio un paso clave en su consolidación como fuerza nacional. La mesa de conducción encabezada por la presidenta del partido, Karina Milei, y el vicepresidente, Martín Menem, mantuvo un encuentro en la Ciudad de Buenos Aires con los titulares de las 24 delegaciones distritales del país, incluyendo la representación de Tucumán.
La reunión tuvo como propósito central el fortalecimiento institucional del espacio libertario en todo el territorio argentino. Según informaron desde el partido, se trazó una hoja de ruta política y organizativa para los próximos meses, con el objetivo de ampliar la presencia territorial de cara a los desafíos legislativos del próximo año.
En materia electoral, el encuentro arrojó una definición política de peso. La implementación de la "Boleta Única de Papel" en todo el país. Desde LLA calificaron este objetivo como un compromiso innegociable con la "transparencia y la modernización" del sistema, buscando dejar atrás el esquema de boletas tradicionales para las próximas elecciones nacionales.
Con este despliegue, el oficialismo busca aceitar la maquinaria partidaria y unificar criterios de acción en cada provincia, reafirmando el liderazgo de Karina Milei en el armado nacional del espacio.