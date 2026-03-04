Mariano Cúneo Libarona explicó las razones de su salida del Ministerio de Justicia de la Nación

Mariano Cúneo Libarona explicó los motivos que lo llevaron a presentar la renuncia al Ministerio de Justicia de la Nación y se refirió a su vínculo con quien será su reemplazante, el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.
“Presenté mi renuncia porque creía que mi tiempo estaba. Necesito atender mi vida: fueron dos años de sacrificios, de fines de semana. Tengo que hacer mis cosas, necesito oxigenarme, reconstruirme mentalmente. Hay limitaciones; desde ir a la cancha, ir al dentista, no veo a mi nieto, adelgacé 14 kilos”, enumeró el ex funcionario, en diálogo con Radio Mitre.
Subrayó que desde la administración nacional “no querían” que se fuera, aunque aclaró que continuará “colaborando y ayudando” desde otro rol. “Fue algo ameno, con enorme cordialidad y afecto con el Presidente. Hice muchas cosas, ya está el camino sembrado. Les tengo muchísimo cariño”, dijo.
Además, destacó su relación con el asesor presidencial Santiago Caputo: “Le tengo cariño y agradecimiento a Santiago Caputo. Cumplo con mis principios: primero la Argentina, después Javier Milei. Me llamaron muchos ministros para que no me vaya pero después entendieron mis razones. Ahora llegó el momento de que vaya a una plaza con mi nieto”, bromeó.
Qué dijo sobre la designación de Mahiques
En otro tramo de la entrevista, el ex funcionario se refirió a la designación de Mahiques al frente de la cartera de Justicia. “La elección del Ministro fue buena, cordial. Lo conozco hace muchos años y le tengo afecto. Lo voy a apoyar en todo. Me gusta mucho, tiene experiencia, apoyo judicial, es inteligente, me encanta“, sostuvo.
"Tengo una relación desde hace muchos años: fui su abogado, de su padre, lo hice con mucho honor. Nos vemos permanentemente, pensamos lo mismo. Le va a dar la fuerza que yo tenía en diciembre del 2023 y va a dar los pasos necesarios para terminar el camino", completó.