Guerra en Medio Oriente: el hijo del último sah de Irán afirmó que cualquier sucesor de Jamenei “carecerá de legitimidad”
Reza Pahlavi, heredero del monarca derrocado en la revolución islámica de 1979, sostuvo que el líder que designe el actual régimen clerical no será reconocido. También aseguró que “la victoria está cerca”.
El hijo del último sah de Irán derrocado durante la revolución islámica de 1979 aseguró que cualquier líder que el gobierno clerical designe para suceder al ayatolá Alí Jamenei carecerá de legitimidad.
Se trata de Reza Pahlavi, quien se ha posicionado públicamente como una alternativa en caso de que caiga la República Islámica. A través de mensajes publicados en redes sociales, el dirigente opositor sostuvo que el sistema político iraní atraviesa un momento decisivo.
“La victoria está cerca”, escribió Pahlavi tras la muerte de Jamenei, ocurrida el fin de semana pasado durante bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel.
En ese contexto, el hijo del último monarca iraní cuestionó cualquier intento del actual poder político de designar un sucesor para el líder religioso fallecido.
“Cualquier intento de nombrar un sucesor para él está predestinado al fracaso. Quienquiera que sea presentado carecerá de legitimidad y será considerado cómplice del sangriento historial de este régimen y de sus líderes criminales”, afirmó.
Entre los nombres que aparecen como posibles reemplazantes figura Mojtaba Jamenei, hijo del propio líder supremo fallecido, señalado como uno de los principales candidatos a ocupar su lugar dentro de la estructura de poder del país.