Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas tras más de seis años

Estados Unidos y Venezuela acordaron formalmente restablecer sus relaciones diplomáticas, según anunció el Departamento de Estado norteamericano. El movimiento se produce poco más de dos meses después del ataque estadounidense a Caracas y la captura de Nicolás Maduro.
La decisión marca un giro en los vínculos entre ambos países, que permanecían interrumpidos desde 2019, cuando Washington reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino venezolano.
El restablecimiento de los vínculos se da en el marco de un proceso de acercamiento iniciado tras la captura de Maduro. Como parte de esa dinámica, a fines de enero aterrizó en Caracas Laura Dogu, la nueva encargada de negocios estadounidense, con la misión de reabrir la misión diplomática en territorio venezolano.
Poco después, el gobierno chavista designó a Félix Plasencia como representante diplomático de Venezuela ante Estados Unidos.
En una nueva señal del deshielo entre ambos países, el Departamento de Estado informó que “Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares”.
El organismo explicó que “este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”.
Además, sostuvo que “nuestro compromiso está orientado a ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso por etapas que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”.