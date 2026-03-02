Trump advirtió que "la gran oleada de ataques aún no ha sucedido" y delineó los objetivos de EEUU en Irán

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó esa postura. “No vamos a entrar en el ejercicio de decir qué haremos o no haremos. Llegaremos tan lejos como sea necesario”, afirmó. Según el Pentágono, a diferencia de Irak y Afganistán, no habrá misión de construcción nacional ni reglas de enfrentamiento restrictivas. “No es una guerra interminable. Peleamos para ganar y no desperdiciar tiempo ni vidas”, agregó el jefe del Departamento de Defensa.