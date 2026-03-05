Brasil rechazó que la abogada santiagueña Agostina Páez regrese a la Argentina

La situación judicial de la argentina Agostina Páez sigue sin cambios en Río de Janeiro. La joven, acusada por injuria racial, permanecerá en el país luego de que la fiscalía rechazara el pedido para que pueda regresar a Argentina mientras avanza el proceso.
Según sostuvo la acusación, permitir su salida comprometería “la regularidad de la persecución penal”, especialmente ante “la gravedad de la imputación”. La causa continúa en etapa preliminar y todavía no fue elevada a juicio oral.
El abogado defensor de Páez, Sebastián Robles, explicó que el expediente aún debe atravesar varias instancias antes de llegar a un eventual debate. “Ahora el magistrado debe expedirse sobre esta instancia”, señaló. Una vez que el juez adopte una decisión, se abrirá formalmente la etapa de investigación y recién entonces se evaluará si el caso avanza hacia un juicio oral. “Falta mucho todavía”, sostuvo.
La fiscal del caso, Fabiola Souza Tardin Costa, rechazó de manera contundente el planteo de la defensa. “La petición no merece ser aceptada”, indicó en el escrito firmado el martes 3.
En su presentación, la funcionaria remarcó que la acusada responde por un delito grave. “Se trata del delito de injurias raciales, conducta que, además de ser socialmente muy reprobable, atenta contra la dignidad de la persona humana y los valores fundamentales de la igualdad y la lucha contra la discriminación racial”, sostuvo.
También advirtió sobre los riesgos que implicaría permitirle abandonar Brasil. Aunque existe cooperación internacional en materia penal entre ambos países, señaló que esto “no elimina automáticamente el riesgo concreto de frustrar la aplicación de la ley penal”.
En ese sentido, consideró que autorizar su regreso a Argentina durante la instrucción podría comprometer “la regularidad de la persecución penal” y generar “demoras, dificultades operativas e incertidumbres en cuanto a la eficacia de la jurisdicción”.
“En el caso que nos ocupa, la autorización para que la acusada regrese a su país de origen, permaneciendo fuera del territorio nacional durante la instrucción penal, compromete la regularidad de la persecución penal y debilita los mecanismos de control jurisdiccional, especialmente ante la gravedad de la imputación”, indicó.
En el tramo final del escrito, la fiscal solicitó la “continuación regular del proceso” y pidió la designación de la audiencia de instrucción y juicio “con la mayor brevedad posible”, en nombre del principio del derecho a un juicio rápido.
Páez permanece en Brasil desde mediados de enero, luego de un incidente ocurrido en un bar de Río de Janeiro. Allí fue filmada mientras realizaba gestos que simulaban un mono frente a empleados del local. El video se viralizó y se convirtió en una de las principales pruebas del expediente.
La justicia brasileña la acusa de injuria racial, un delito penal considerado grave que prevé penas de entre dos y cinco años de prisión.
Actualmente, la abogada cumple la medida bajo monitoreo con tobillera electrónica y tiene prohibido salir del país. En los últimos días denunció haber recibido amenazas a través de redes sociales, con mensajes intimidatorios e insultos en distintos idiomas, entre ellos advertencias como “cuidado al caminar sola”, “sudaca muerta de hambre” y “ojalá que te maten”.
Según su versión, el episodio se originó por una discusión por una cuenta mal cobrada mientras estaba de vacaciones con amigas. Páez reconoció que se retiró del lugar en medio de gritos tras un cruce con los mozos, aunque el gesto de carácter discriminatorio quedó registrado en video y es uno de los elementos probatorios centrales que analiza la justicia de Brasil.