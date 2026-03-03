Conflicto en Medio Oriente: un dron iraní impactó contra el consulado de EEUU en Dubái y provocó un incendio

El consulado de Estados Unidos en Dubái fue blanco este martes de un dron iraní que impactó en las inmediaciones del edificio y desató un incendio. La información fue confirmada por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien aseguró que no hubo víctimas entre el personal diplomático.
Desde Washington, Rubio precisó: “Desgraciadamente, un dron impactó en un estacionamiento junto al edificio de la delegación y provocó un incendio. Todo el personal se encuentra a salvo”.
Imágenes geolocalizadas y verificadas por CNN mostraron una densa columna de humo negro elevándose sobre el consulado, visible a gran distancia. Más tarde, la Oficina de Medios de Dubái informó a través de la red social X que el fuego, originado por un “incidente relacionado con un dron”, fue extinguido y que no se registraron heridos.
Ataques coordinados en la región
El episodio en Dubái se produjo en un contexto de creciente tensión y nuevos ataques contra representaciones diplomáticas estadounidenses en Medio Oriente. Horas antes, dos drones habían impactado contra la embajada de Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudita, donde ocasionaron un incendio acotado y daños materiales menores, sin víctimas.
En paralelo, Teherán lanzó un ataque con la misma tecnología contra la base aérea británica de RAF Akrotiri, en Chipre. Se trató del primer golpe directo que alcanza a aliados europeos de Washington desde el inicio de la actual escalada con Irán. Tanto autoridades británicas como chipriotas señalaron que los daños fueron limitados y que no hubo muertos ni heridos.
La ofensiva sobre territorio vinculado a la Unión Europea encendió alarmas en varias capitales del continente, ante el riesgo de que el conflicto deje de concentrarse en el Golfo y se extienda más allá de Medio Oriente.
Llamado urgente a ciudadanos estadounidenses
En este escenario, el Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar de inmediato más de una docena de países de la región, entre ellos Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, ante el deterioro de la seguridad tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes y las posteriores represalias de Teherán.
Rubio explicó que se están coordinando alternativas para facilitar la salida de los estadounidenses: “Hemos identificado y seguimos identificando vuelos chárter, opciones de vuelos militares y una ampliación de las opciones de vuelos comerciales… Este es el mensaje que quiero transmitir a los estadounidenses que están en Medio Oriente y necesitan asistencia: necesitamos saber dónde están. Necesitamos tener información de contacto de los estadounidenses que necesitan ayuda. Tienen que registrarse con nosotros, porque a medida que estas opciones empiecen a abrirse -y cuando se abran- debemos poder comunicarnos con ustedes”.