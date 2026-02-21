Secciones
Venezuela aprobó una histórica ley de amnistía política
Hace 4 Hs

CARACAS, Venezuela.- Una histórica ley de amnistía general para disidentes se aprobó en Venezuela, y se espera que la norma conduzca a la liberación masiva de presos políticos bajo el chavismo gobernante.

La ley es una iniciativa de la presidenta interina Delcy Rodríguez, que la impulsó al asumir el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos.

“Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón”, dijo Rodríguez tras promulgar la norma en el palacio presidencial de Miraflores. Poco antes, fue aprobada por unanimidad en el Parlamento.

“Ha sido un acto de grandeza”, calificó la mandataria. “Estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela”, auguró.

Luego de la promulgación, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa anunció que quedó en “libertad plena”.

Conspiración

Este ex diputado, aliado de la Nobel de la Paz, María Corina Machado, estuvo detenido nueve meses acusado de conspiración y, tras pocas horas excarcelado, fue otra vez capturado el 8 de febrero por violar su libertad condicional.

Desde entonces, estaba en arresto domiciliario. No está claro si su libertad está relacionada con este instrumento, que de entrada criticó. “Es un documento chucuto (insuficiente) que pretende chantajear a venezolanos inocentes y que excluye a hermanos que siguen injustamente tras las rejas”, escribió en X. “La liberación de presos políticos no es un acto de clemencia”. Su hermano, Tomás Guanipa, es uno de los diputados que votó por su aprobación.

La breve excarcelación de Guanipa en febrero formó parte de un primer proceso anunciado por Rodríguez el 8 de enero. Desde entonces, 448 opositores han quedado en libertad y todavía permanecen 644 tras las rejas en Venezuela, según la ONG Foro Penal.

Entre la esperanza y el desgaste, decenas de allegados de presos políticos siguieron con emoción el debate en sus celulares en las afueras de las cárceles, donde acampan desde hace casi dos meses en espera de su libertad.

“Feliz, feliz, con esperanza, pero siempre a la expectativa”, dijo Petra Vera a las afueras de unos calabozos policiales en la capital, donde su cuñado está preso. “Mientras no los veamos afuera no vamos a dejar de luchar”, dijo.

