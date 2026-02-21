Venezuela aprobó una histórica ley de amnistía política

Desde entonces, estaba en arresto domiciliario. No está claro si su libertad está relacionada con este instrumento, que de entrada criticó. “Es un documento chucuto (insuficiente) que pretende chantajear a venezolanos inocentes y que excluye a hermanos que siguen injustamente tras las rejas”, escribió en X. “La liberación de presos políticos no es un acto de clemencia”. Su hermano, Tomás Guanipa, es uno de los diputados que votó por su aprobación.