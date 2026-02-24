Venezuela pide ante la ONU la liberación de Maduro

CARACAS, Venezuela.- Venezuela solicitó ante Naciones Unidas la liberación “inmediata” del presidente depuesto Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, mientras que en el país avanzan las liberaciones de presos políticos mediante una ley de amnistía promulgada por la mandataria interina, Delcy Rodríguez. Maduro fue capturado en una incursión estadounidense el 3 de enero, que incluyó bombardeos a Caracas y regiones vecinas. Su esposa también quedó detenida. Ambos enfrentan un juicio por narcotráfico en Nueva York, donde el gobernante se declaró “prisionero de guerra”.