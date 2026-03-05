Un hombre transportaba 4 kilos de marihuana en el interior de un horno eléctrico

Efectivos del Destacamento Móvil 3 con apoyo del personal de la Sección “Aguas Blancas” del Escuadrón 20 “Orán” se encontraban realizando registros de documentos a las personas que circulaban por el sector denominado “Gomones”, momentos que divisaron a un hombre que transportaba sobre su espalda una bolsa de lona de grandes dimensiones, la cual acondicionaba mercadería de diferentes rubros.