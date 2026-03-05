Un hombre transportaba 4 kilos de marihuana en el interior de un horno eléctrico

Efectivos del Destacamento Móvil 3 con apoyo del personal de la Sección “Aguas Blancas” del Escuadrón 20 “Orán” se encontraban realizando registros de documentos a las personas que circulaban por el sector denominado “Gomones”, momentos que divisaron a un hombre que transportaba sobre su espalda una bolsa de lona de grandes dimensiones, la cual acondicionaba mercadería de diferentes rubros.
Luego, los funcionarios procedieron a efectuar la apertura del bulto y descubrieron la existencia de un horno eléctrico, un neumático como así también juguetes. Al inspeccionar minuciosamente el interior del electrodoméstico, los uniformados sacaron cuatro paquetes que contenían una sustancia vegetal.
Los gendarmes de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses “Orán” llevaron a cabo la prueba orientativa de campo Narcotest sobre la sustancia, la misma arrojó resultado positivo para cannabis sativa con un peso total de 4 kilos 225 gramos.
Finalmente, la Fiscalía Descentralizada de Orán orientó el decomiso de la droga y demás elementos. Asimismo, el involucrado de nacionalidad boliviana quedó detenido y fue trasladado hacia la Unidad, donde permanecerá a disposición de la Justicia.