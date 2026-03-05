Secciones
Seguridad

Un hombre transportaba 4 kilos de marihuana en el interior de un horno eléctrico

En inmediaciones al sector “Gomones”, localidad de Aguas Blancas, los gendarmes controlaron a un hombre de nacionalidad boliviana que llevaba una bolsa de lona de grandes dimensiones sobre su espalda.

EN EL HORNO. Un hombre fue detenido con droga escondida. EN EL HORNO. Un hombre fue detenido con droga escondida.
Hace 1 Hs

Efectivos del Destacamento Móvil 3 con apoyo del personal de la Sección “Aguas Blancas” del Escuadrón 20 “Orán” se encontraban realizando registros de documentos a las personas que circulaban por el sector denominado “Gomones”, momentos que divisaron a un hombre que transportaba sobre su espalda una bolsa de lona de grandes dimensiones, la cual acondicionaba mercadería de diferentes rubros.

Luego, los funcionarios procedieron a efectuar la apertura del bulto y descubrieron la existencia de un horno eléctrico, un neumático como así también juguetes. Al inspeccionar minuciosamente el interior del electrodoméstico, los uniformados sacaron cuatro paquetes que contenían una sustancia vegetal.

Los gendarmes de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses “Orán” llevaron a cabo la prueba orientativa de campo Narcotest sobre la sustancia, la misma arrojó resultado positivo para cannabis sativa con un peso total de 4 kilos 225 gramos.

Finalmente, la Fiscalía Descentralizada de Orán orientó el decomiso de la droga y demás elementos. Asimismo, el involucrado de nacionalidad boliviana quedó detenido y fue trasladado hacia la Unidad, donde permanecerá a disposición de la Justicia.

Temas Salta
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Drogas, armas y sellos de delfín: cómo operaba la banda que ocultaba en neumáticos un cargamento de cocaína valuado en 6 millones de dólares

Drogas, armas y sellos de delfín: cómo operaba la banda que ocultaba en neumáticos un cargamento de cocaína valuado en 6 millones de dólares

Juicio por Jurados en Salta: cómo es la elección, el secreto del veredicto y cuánto cobran

Juicio por Jurados en Salta: cómo es la elección, el secreto del veredicto y cuánto cobran

Salta estrenó el Juicio por Jurados con un caso que expone abandono y violencia extrema: así se vivió desde dentro de la sala

Salta estrenó el Juicio por Jurados con un caso que expone abandono y violencia extrema: así se vivió desde dentro de la sala

El primer jurado popular de Salta declaró culpable a Víctor Márquez por el femicidio de Dalma Bataches

El primer jurado popular de Salta declaró culpable a Víctor Márquez por el femicidio de Dalma Bataches

Misión científica en París: la última oportunidad para resolver el crimen de las turistas francesas

Misión científica en París: la última oportunidad para resolver el crimen de las turistas francesas

Lo más popular
Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura
1

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual
2

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo
3

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos
4

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026
5

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe
6

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe

Más Noticias
A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

Tres mujeres le robaron $14 millones con una supuesta limpieza espiritual y se quitó la vida

Tres mujeres le robaron $14 millones con una supuesta "limpieza espiritual" y se quitó la vida

Brasil rechazó que la abogada santiagueña Agostina Páez regrese a la Argentina

Brasil rechazó que la abogada santiagueña Agostina Páez regrese a la Argentina

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Comentarios