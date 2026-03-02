Misión científica en París: la última oportunidad para resolver el crimen de las turistas francesas

Mientras la jueza asignada en París termina de fijar el cronograma de audiencias para marzo, en Salta la expectativa se mezcla con la memoria de un proceso que marcó a fuego la justicia provincial. Esta nueva etapa, impulsada por la persistencia inquebrantable de Jean-Michel Bouvier y la reciente libertad de Santos Clemente Vera, pone a la ciencia en el centro del estrado. Si los rastros de ADN conservados en Europa logran hablar con la claridad que no tuvieron en 2011, la comitiva argentina podría regresar no solo con un expediente ampliado, sino con la llave definitiva para cerrar la herida abierta de un crimen que, hasta hoy, sigue teniendo culpables sin nombre.