El primer jurado popular de Salta declaró culpable a Víctor Márquez por el femicidio de Dalma Bataches

Dalma Salomé Bataches, la joven de 22 años asesinada el 17 de septiembre de 2024.

En un fallo histórico para el sistema judicial de Salta, el primer jurado popular declaró este lunes culpable a Víctor Manuel Márquez (21) por el femicidio de Dalma Salomé Bataches, la joven de 22 años asesinada el 17 de septiembre de 2024.

El veredicto se conoció tras la deliberación del jurado en el marco del primer juicio por jurado popular realizado en la provincia, un proceso considerado un hito para la implementación del nuevo sistema penal.

Homicidio calificado por violencia de género

El jurado encontró a Márquez culpable del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género, ensañamiento y alevosía, una figura contemplada en el Código Penal que prevé la pena de prisión perpetua.

Durante el debate se analizaron testimonios, informes periciales y pruebas vinculadas al crimen ocurrido bajo el puente viejo del barrio Santa Lucía, donde fue hallado el cuerpo de la víctima. A lo largo de las audiencias declararon testigos y especialistas que aportaron elementos para reconstruir las circunstancias del hecho y la responsabilidad del acusado.

Un juicio histórico en Salta

El proceso fue presidido por el juez técnico Guillermo Pereyra. En representación del Ministerio Público Fiscal actuaron los fiscales de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet y Daniel Espilocín.

La defensa oficial de Márquez estuvo a cargo de los abogados Nicolás Anuch y Karina Peralta.

El juicio marcó un precedente en la provincia al aplicar por primera vez la modalidad de jurado popular, donde ciudadanos seleccionados deben determinar la culpabilidad o inocencia del acusado, mientras que el juez técnico interviene en la conducción del debate y posteriormente fija la pena.

Expectativa y próxima etapa

Durante toda la jornada, familiares y allegados de Dalma Bataches aguardaron el resultado en los accesos de la Ciudad Judicial, a la espera del veredicto que finalmente declaró culpable al joven acusado.

Con esta decisión, el proceso entra ahora en la etapa de determinación de la pena, instancia en la que el juez deberá establecer la condena correspondiente. Para el delito de homicidio calificado por violencia de género, la legislación argentina contempla la prisión perpetua.

El caso no solo representa un avance en la implementación del juicio por jurados en Salta, sino que también vuelve a poner en agenda la problemática de la violencia de género y la demanda social de justicia en casos de femicidio.

Temas Salta
