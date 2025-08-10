"Narcolandia": polémica en Salta, por los dichos del interventor de Aguas Blancas

Críticas al enfoque institucional

Vides cuestionó que el interventor “no haya experimentado ni comprendido de primera mano lo que significa trabajar como bagayero”, lo que —según ella— lo lleva a perder de vista el esfuerzo y las condiciones en que se realiza esta actividad. Consideró que la narrativa construida “desde afuera y sin diálogo con la comunidad” genera distancia entre la autoridad y el pueblo.