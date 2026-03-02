Juicio por Jurados en Salta: cómo es la elección, el secreto del veredicto y cuánto cobran

Elección de los jurados

El proceso de Juicio por Jurado comienza mucho antes de que se abra la sala de audiencias. Todo nace del azar y de una base de datos: el padrón electoral. De allí surgen los nombres de setenta salteños que, de repente, reciben una notificación que les cambia el pulso. No es una invitación, es una carga pública obligatoria, tan exigente como el deber de votar. Sin embargo, la ley cuida al ciudadano; participar como jurado garantiza una inmunidad laboral absoluta. El empleador tiene prohibido tocarle el sueldo, descontarle los días o despedirlo. Para compensar este tiempo, el Estado paga una suma fijada en IUS judicial —que hoy ronda los $64.932 por jornada—, además de cubrir traslados y refrigerios. Lo curioso es que, si el jurado trabaja en relación de dependencia, ese pago del Estado se transfiere directamente al empleador para que nadie pierda en la cadena.