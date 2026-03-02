Juicio por Jurados en Salta: cómo es la elección, el secreto del veredicto y cuánto cobran
Salta vive un cambio de era con el debut de los Juicios por Jurados: un sistema donde la justicia abandona los tecnicismos para quedar en manos de doce ciudadanos. Con un pago diario y una protección de identidad absoluta, los vecinos de la provincia son ahora los únicos soberanos para decidir sobre los crímenes más graves, dictando veredictos en el lenguaje de la calle.
Desde que el calendario marcó el inicio de enero de 2025, los pasillos de la Ciudad Judicial de Salta dejaron de pertenecer exclusivamente a los abogados de traje oscuro y expedientes bajo el brazo. La entrada en vigencia de la Ley 8478 marcó un quiebre histórico, transformando a cualquier vecino que camina por "La Linda" en un potencial juez de la provincia. Esta crónica de un cambio cultural profundo comienza con un sobre que llega al domicilio de un ciudadano común, notificándole que el azar del padrón electoral lo ha puesto frente a la responsabilidad más grande de su vida civil.
Elección de los jurados
El proceso de Juicio por Jurado comienza mucho antes de que se abra la sala de audiencias. Todo nace del azar y de una base de datos: el padrón electoral. De allí surgen los nombres de setenta salteños que, de repente, reciben una notificación que les cambia el pulso. No es una invitación, es una carga pública obligatoria, tan exigente como el deber de votar. Sin embargo, la ley cuida al ciudadano; participar como jurado garantiza una inmunidad laboral absoluta. El empleador tiene prohibido tocarle el sueldo, descontarle los días o despedirlo. Para compensar este tiempo, el Estado paga una suma fijada en IUS judicial —que hoy ronda los $64.932 por jornada—, además de cubrir traslados y refrigerios. Lo curioso es que, si el jurado trabaja en relación de dependencia, ese pago del Estado se transfiere directamente al empleador para que nadie pierda en la cadena.
Los filtros
Pero llegar al estrado no es automático. Primero ocurre el "filtro" o audiencia de selección, un duelo de percepciones donde fiscales y defensores buscan la pureza de la imparcialidad. Para evitar asimetrías de poder, la ley prohíbe que abogados, policías o ministros de culto integren el tribunal; el espíritu es que nadie domine la charla desde una posición de autoridad. Tras interrogar a los candidatos sobre sus prejuicios o conocimientos del caso, quedan los protagonistas: doce titulares y cuatro suplentes. A partir de ese segundo, estos ciudadanos entran en una burbuja de silencio donde su identidad es un secreto de Estado; está estrictamente prohibido filmarlos o fotografiar sus rostros.
El jurado y el juez
Una vez que el juicio arranca para los delitos más graves —esos homicidios calificados del artículo 80 del Código Penal—, la dinámica en la sala se transforma. El juez profesional ya no decide la culpabilidad, sino que actúa como el "juez del derecho", dirigiendo el debate y traduciendo el complejo lenguaje jurídico a instrucciones claras y terrenales. El jurado, en cambio, es el soberano "juez de los hechos". Su misión es escuchar las pruebas y decidir si lo ocurrido realmente pasó. Durante el proceso, el sistema se blinda contra "veredictos emocionales" mediante estrictas reglas de valoración de la prueba, asegurando que la decisión se base en lo que pasó en la sala y no en lo que dice la opinión pública.
El lenguaje
Uno de los pilares más revolucionarios de este sistema es la muerte definitiva del "latín jurídico" y los expedientes enredados. En el juicio por jurados, el juez y los abogados están obligados por ley a utilizar un lenguaje claro, sencillo y despojado de tecnicismos innecesarios, ya que su audiencia principal no son otros doctores en leyes, sino ciudadanos comunes. El magistrado debe actuar como un puente, explicando conceptos complejos como el "dolo" o la "alevosía" a través de instrucciones directas que cualquiera pueda comprender sin necesidad de un diccionario legal. Esta exigencia de transparencia obliga a los fiscales y defensores a abandonar la lectura de actas interminables para centrarse en una narración oral y humana, asegurando que los doce vecinos que decidirán el destino del imputado comprendan cada detalle de la prueba sin barreras idiomáticas.
El veredicto
El clímax de esta historia ocurre cuando las puertas de la sala de deliberación se cierran. Allí, doce desconocidos se quedan a solas con su conciencia. La ley salteña impone un freno al impulso: el debate debe durar un mínimo de dos horas. En esa habitación secreta, eligen a un vocero que organiza la palabra en busca de la unanimidad. Para que un salteño sea condenado por un crimen atroz, los doce miembros deben estar de acuerdo, sin una sola fisura. Si tienen dudas técnicas, pueden enviar notas escritas al juez para pedir aclaraciones o volver a escuchar el registro de un testigo, pero la decisión final nace únicamente de ese consenso colectivo.
La sentencia
Al final, cuando el vocero pronuncia el veredicto, se sella una inversión en calidad democrática que Salta buscó por años a través de la OFIJU-JUR (Oficina Judicial de Juicio por Jurado). Aunque el acusado sea hallado culpable, mantiene su derecho a que una instancia superior revise la condena, garantizando que el sistema sea justo para todos. Los jurados regresan a sus casas con la prohibición legal de revelar lo discutido, pero con la certeza de haber sido los protagonistas de una justicia que dejó de ser un expediente de papel para convertirse en un acto de compromiso humano que se firma con la voz del pueblo.