Salta estrenó el Juicio por Jurados con un caso que expone abandono y violencia extrema: así se vivió desde dentro de la sala

El aire en la Ciudad Judicial de Salta no era el mismo este lunes. No se sentía la frialdad técnica de los expedientes ni el murmullo monótono de los pasillos tribunalicios. Había una tensión eléctrica, un desorden organizado que marcaba un antes y un después: el debut del Juicio por Jurados en la provincia, bajo la Ley 8478. Por primera vez, el destino de un hombre no estaría en manos de un escritorio, sino en la conciencia de sus pares.