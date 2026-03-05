La polémica orden que bajó la AFA a los clubes en medio del paro del fútbol argentino

Varios equipos de las categorías menores habían organizado partidos de preparación para compensar la inactividad, ya que la próxima fecha del calendario recién está prevista a partir del viernes 13 de marzo. Sin embargo, desde la conducción de la AFA bajaron una instrucción que indica que la medida de fuerza debe implicar la suspensión total de la actividad futbolística entre el jueves 5 y el domingo 8.