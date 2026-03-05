Secciones
La polémica orden que bajó la AFA a los clubes en medio del paro del fútbol argentino

La dirigencia que encabeza “Chiqui” Tapia dispuso que entre el 5 y el 8 de marzo se frene toda la actividad, incluso los partidos de preparación que varios equipos habían organizado para no perder ritmo durante el fin de semana.

PARO TOTAL. La AFA ordenó suspender toda la actividad futbolística del fin de semana, incluidos los amistosos que algunos clubes habían organizado para no perder ritmo. PARO TOTAL. La AFA ordenó suspender toda la actividad futbolística del fin de semana, incluidos los amistosos que algunos clubes habían organizado para no perder ritmo.
Hace 1 Hs

El paro que atraviesa el fútbol argentino durante este fin de semana no solo afectará a los partidos oficiales. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) impartió una orden a los clubes del Ascenso para que tampoco se disputen encuentros amistosos, incluso aquellos que estaban previstos a puertas cerradas.

Varios equipos de las categorías menores habían organizado partidos de preparación para compensar la inactividad, ya que la próxima fecha del calendario recién está prevista a partir del viernes 13 de marzo. Sin embargo, desde la conducción de la AFA bajaron una instrucción que indica que la medida de fuerza debe implicar la suspensión total de la actividad futbolística entre el jueves 5 y el domingo 8.

La decisión fue ratificada por el Comité Ejecutivo de la entidad en una reunión realizada esta semana en el predio Lionel Andrés Messi. Allí se confirmó que el paro abarcaría tanto los encuentros oficiales como cualquier otro tipo de partido, lo que obligó a los clubes a cancelar las actividades que habían organizado para el fin de semana.

Uno de los casos que dejó en evidencia el alcance de la orden fue el de Independiente. El club de Avellaneda había acordado disputar un amistoso ante Atlanta para no perder ritmo competitivo, pero la autorización fue descartada tras el mensaje que circuló entre los dirigentes: “Actividad, cero”.

La medida se enmarca en el paro impulsado por los clubes como respuesta a las investigaciones judiciales que alcanzan al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino. Los dirigentes interpretan esas causas como parte de una persecución política vinculada al debate sobre el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas al fútbol argentino.

Mientras tanto, los planteles continuarán entrenándose con normalidad, aunque sin competencia ni siquiera en forma amistosa. La actividad oficial del Torneo Apertura está prevista para retomarse el martes próximo, cuando se reanude la décima jornada.

Temas Club Atlético IndependientePrimera NacionalAsociación del Fútbol ArgentinoAtlantaClaudio "Chiqui" TapiaArgentinaSan MartínPablo Toviggino
