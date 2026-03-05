¿Vuelve a cambiar el reglamento del fútbol argentino? La AFA impulsa modificaciones en la clasificación a copas internacionales

La propuesta surgió en el cierre del encuentro entre los dirigentes de la Liga Profesional y fue impulsada por Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario de la AFA, quien participó de la reunión de manera virtual. El dirigente retomó una idea que ya se había discutido en encuentros anteriores y que cobró fuerza tras recientes eliminaciones de clubes argentinos en las fases previas de la Libertadores.