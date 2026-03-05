¿Vuelve a cambiar el reglamento del fútbol argentino? La AFA impulsa modificaciones en la clasificación a copas internacionales
La iniciativa surgió en el Comité Ejecutivo que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia y propone variar la distribución de cupos para los torneos continentales a partir de las últimas eliminaciones de clubes argentinos en el repechaje.
En medio de un clima cargado por el conflicto institucional que atraviesa el fútbol argentino, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) abrió otro frente de debate: el sistema de clasificación a las copas internacionales. Durante la última reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, los dirigentes avanzaron en una propuesta que modificaría quién accede a la Copa Libertadores y a la Sudamericana en las próximas temporadas.
La iniciativa apunta a cambiar la distribución del último cupo argentino para la Libertadores. En lugar de que ese lugar lo ocupe el tercer mejor equipo de la tabla anual, como sucede actualmente, el puesto pasaría a ser para el último clasificado a competiciones internacionales a través de esa tabla, que en la mayoría de los escenarios sería el noveno.
La propuesta surgió en el cierre del encuentro entre los dirigentes de la Liga Profesional y fue impulsada por Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario de la AFA, quien participó de la reunión de manera virtual. El dirigente retomó una idea que ya se había discutido en encuentros anteriores y que cobró fuerza tras recientes eliminaciones de clubes argentinos en las fases previas de la Libertadores.
En los últimos años, varios equipos quedaron en el camino en esa instancia. Godoy Cruz fue eliminado en 2024 frente a Colo Colo, Boca Juniors cayó en 2025 ante Alianza Lima y, más recientemente, Argentinos Juniors perdió por penales contra Barcelona de Ecuador tras haber ganado en Guayaquil y caer en La Paternal. Esos antecedentes encendieron la preocupación de los dirigentes sobre la efectividad del sistema actual.
Hasta ahora, el tercer mejor ubicado en la tabla anual accedía a la segunda fase previa de la Copa Libertadores. Si lograba superar dos series eliminatorias ingresaba a la fase de grupos; si solo ganaba la primera, aseguraba un lugar en la Sudamericana. Pero si perdía en el debut, como ocurrió en los últimos casos, quedaba fuera de toda competencia internacional.
El nuevo esquema busca modificar ese escenario. Con el cambio, los clasificados argentinos a la Copa Libertadores quedarían distribuidos entre los campeones del Torneo Apertura, del Clausura y de la Copa Argentina, además del primero y el segundo de la tabla anual. El sexto cupo sería para el último equipo que ingrese a copas por la tabla general, lo que en muchos casos podría corresponder al noveno puesto.
De confirmarse, el tercer mejor equipo de la tabla anual dejaría de disputar el repechaje de la Libertadores y pasaría directamente a la Copa Sudamericana. En ese torneo, los cupos quedarían reservados para los seis mejores equipos de la tabla anual que no hayan clasificado previamente a la Libertadores.
El cambio todavía genera debate entre dirigentes y clubes. Uno de los puntos más discutidos es que un equipo peor ubicado en la tabla anual podría tener la posibilidad de disputar el repechaje de la Libertadores, incluso por encima de otros que terminaron más arriba.
Un ejemplo ilustra la polémica ya que si este sistema se hubiese aplicado en la temporada 2025, el club que habría obtenido ese lugar en el repechaje del máximo torneo continental habría sido Barracas Central, tras finalizar noveno en la tabla general.
La modificación aún debe oficializarse, pero el consenso alcanzado en el Comité Ejecutivo deja el camino allanado para que el reglamento vuelva a modificarse en medio de la competencia, una práctica que ya generó cuestionamientos en otras oportunidades dentro del fútbol argentino.