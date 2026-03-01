La "Rosadita" de la AFA: imágenes revelan el circuito de financieras, oficinas y entregas en efectivo

Las imágenes muestran traslados en cajas de vino, bolsas y mochilas. En algunos casos, los fajos eran de US$10.000 cada uno. En una de las fotos se contabilizan 39 bloques de billetes de US$100, lo que, de confirmarse el valor nominal por fajo, equivaldría a US$390.000 en una sola remesa. Otra anotación interna consigna movimientos por más de US$800.000 en una semana, con un detalle que sugiere una comisión del 8% para las “cuevas” que intervenían en la operación.