Secciones
DeportesFútbol

La "Rosadita" de la AFA: imágenes revelan el circuito de financieras, oficinas y entregas en efectivo

Videos, fotos y planillas internas exponen un circuito de traslado y conteo de dólares que involucra a hombres del entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino.

POLÉMICA. Registros audiovisuales difundidos por La Nación muestran maniobras con dólares en efectivo que son objeto de investigación judicial. POLÉMICA. Registros audiovisuales difundidos por La Nación muestran maniobras con dólares en efectivo que son objeto de investigación judicial.
Hace 1 Hs

“Esto es lo que entregaron hoy, 20 de mayo, 115.600”, se escucha decir en uno de los registros audiovisuales. Quien habla es Juan Pablo Beacon, señalado como hombre de confianza de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. La escena muestra fajos de dólares prolijamente dispuestos sobre una mesa, el conteo minucioso ante cámara y el sellado de un sobre de papel madera con una marca identificatoria. “Así mismo lo llevo ya, inmediatamente, a la oficina”, afirma, sin precisar destino.

El material, que incluye planillas manuscritas con ingresos, egresos y saldos en dólares, permite reconstruir una operatoria sistemática. Según la documentación, el circuito comenzaba en financieras ubicadas sobre la avenida Corrientes, a la altura de los números 327 y 456, y tenía una escala intermedia en una oficina de la calle Lavalle al 1700. Desde allí, el dinero era redistribuido hacia un domicilio vinculado a Toviggino. Las instrucciones internas hablaban de “llevar a Montevideo”, en aparente referencia a la calle donde se realizaría la entrega final.

Las imágenes muestran traslados en cajas de vino, bolsas y mochilas. En algunos casos, los fajos eran de US$10.000 cada uno. En una de las fotos se contabilizan 39 bloques de billetes de US$100, lo que, de confirmarse el valor nominal por fajo, equivaldría a US$390.000 en una sola remesa. Otra anotación interna consigna movimientos por más de US$800.000 en una semana, con un detalle que sugiere una comisión del 8% para las “cuevas” que intervenían en la operación.

El esquema no era improvisado. Tras un presunto robo sufrido por Beacon en 2021 en el barrio de Recoleta, los protagonistas comenzaron a registrar en video cada conteo y traslado. El objetivo, según surge de los testimonios, era blindarse frente a eventuales desvíos internos. La desconfianza se convirtió en método.

En paralelo, aparecen vínculos con sociedades que facturaron “servicios de asesoramiento” a la AFA. Una de ellas, Recomi SA, declaró domicilio comercial en Lavalle 1718 4°C, la misma dirección donde se realizaban parte de los movimientos. Las facturas emitidas a la entidad presidida por Claudio Tapia consignan montos millonarios en pesos durante 2022. La documentación también menciona firmas radicadas en el exterior que habrían intervenido en la recaudación internacional de ingresos comerciales.

Consultados sobre estas pruebas, ni Toviggino ni la AFA respondieron al cierre de esta edición. Beacon tampoco ofreció declaraciones públicas. Un allegado a otro de los involucrados sostuvo que “solo cumplía órdenes”, una frase que, lejos de disipar dudas, las amplifica.

LA ROSADITA. Imágenes que ilustran el lavado de dinero vinculado a Lázaro Báez. LA ROSADITA. Imágenes que ilustran el lavado de dinero vinculado a Lázaro Báez.

La “Rosadita” originalmente fue el nombre con el que se conoció mediáticamente a la financiera SGI, ubicada en Puerto Madero, que quedó en el centro de una causa judicial por presunto lavado de dinero vinculada al empresario Lázaro Báez. Aquí, la escena se repite con otra estética y otros protagonistas, pero con un patrón similar: dólares apilados, registros para dejar constancia interna y un circuito paralelo al sistema bancario formal.

Por ahora, las imágenes muestran un mecanismo aceitado: recepción, conteo, embalaje y entrega. El resto deberá determinarlo la Justicia. En el fútbol argentino, acostumbrado a las disputas deportivas, el partido más complejo podría estar jugándose fuera de la cancha.

Temas Buenos AiresAsociación del Fútbol ArgentinoClaudio "Chiqui" TapiaPablo TovigginoLiga Profesional de FútbolTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Escándalo en la AFA: Chiqui Tapia pidió la nulidad de su citación a declarar en la causa por presunta evasión

Escándalo en la AFA: "Chiqui" Tapia pidió la nulidad de su citación a declarar en la causa por presunta evasión

“Chiqui” Tapia rechazó la designación de veedores de la IGJ con un fuerte comunicado y busca frenar la medida contra la AFA

“Chiqui” Tapia rechazó la designación de veedores de la IGJ con un fuerte comunicado y busca frenar la medida contra la AFA

Pedimos que no nos dirija más y lo tomaron muy bien: Mario Leito tras reunirse con dirigentes de AFA

"Pedimos que no nos dirija más y lo tomaron muy bien": Mario Leito tras reunirse con dirigentes de AFA

Cómo fue la reunión clave entre Mario Leito, Pablo Toviggino y la cúpula de la AFA

Cómo fue la reunión clave entre Mario Leito, Pablo Toviggino y la cúpula de la AFA

“Basta de perseguirnos”: futbolistas de San Lorenzo e Instituto utilizaron camisetas en apoyo a la AFA tras el anuncio del paro

“Basta de perseguirnos”: futbolistas de San Lorenzo e Instituto utilizaron camisetas en apoyo a la AFA tras el anuncio del paro

Lo más popular
La fuerte crítica de Dolores Fonzi a Milei tras ganar el Premio Goya con Belén: No caigan en la trampa
1

La fuerte crítica de Dolores Fonzi a Milei tras ganar el Premio Goya con "Belén": "No caigan en la trampa"

Guía de la reforma laboral: las 11 claves para entender qué cambia en tu trabajo
2

Guía de la reforma laboral: las 11 claves para entender qué cambia en tu trabajo

No vamos a desamparar a nuestros abuelos: Jaldo apuntó contra la Nación por el PAMI y garantizó la atención de la salud pública
3

"No vamos a desamparar a nuestros abuelos": Jaldo apuntó contra la Nación por el PAMI y garantizó la atención de la salud pública

Camino del Perú: abrieron una calle y se enciende la ilusión de una nueva conexión
4

Camino del Perú: abrieron una calle y se enciende la ilusión de una nueva conexión

Jaldo, sobre la reforma electoral: Dejemos de demonizar el sistema provincial
5

Jaldo, sobre la reforma electoral: "Dejemos de demonizar el sistema provincial"

Jaldo en la apertura de sesiones legislativas: La Policía de Tucumán se merece un aplauso
6

Jaldo en la apertura de sesiones legislativas: "La Policía de Tucumán se merece un aplauso"

Más Noticias
Jaldo, sobre la reforma electoral: Dejemos de demonizar el sistema provincial

Jaldo, sobre la reforma electoral: "Dejemos de demonizar el sistema provincial"

No vamos a desamparar a nuestros abuelos: Jaldo apuntó contra la Nación por el PAMI y garantizó la atención de la salud pública

"No vamos a desamparar a nuestros abuelos": Jaldo apuntó contra la Nación por el PAMI y garantizó la atención de la salud pública

Fuerte crítica de Jaldo al pasado educativo: Se venía designando a dedo a la docencia en Tucumán

Fuerte crítica de Jaldo al pasado educativo: "Se venía designando a dedo a la docencia en Tucumán"

Jaldo en la apertura de sesiones legislativas: La Policía de Tucumán se merece un aplauso

Jaldo en la apertura de sesiones legislativas: "La Policía de Tucumán se merece un aplauso"

Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan Newell's-Rosario Central y San Martín-Deportivo Maipú

Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan Newell's-Rosario Central y San Martín-Deportivo Maipú

La fuerte crítica de Dolores Fonzi a Milei tras ganar el Premio Goya con Belén: No caigan en la trampa

La fuerte crítica de Dolores Fonzi a Milei tras ganar el Premio Goya con "Belén": "No caigan en la trampa"

Guía de la reforma laboral: las 11 claves para entender qué cambia en tu trabajo

Guía de la reforma laboral: las 11 claves para entender qué cambia en tu trabajo

Los funcionarios que también deberían haber sido investigados por el crimen de Paulina Lebbos

Los funcionarios que también deberían haber sido investigados por el crimen de Paulina Lebbos

Comentarios