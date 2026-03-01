La "Rosadita" de la AFA: imágenes revelan el circuito de financieras, oficinas y entregas en efectivo

“Esto es lo que entregaron hoy, 20 de mayo, 115.600”, se escucha decir en uno de los registros audiovisuales. Quien habla es Juan Pablo Beacon, señalado como hombre de confianza de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. La escena muestra fajos de dólares prolijamente dispuestos sobre una mesa, el conteo minucioso ante cámara y el sellado de un sobre de papel madera con una marca identificatoria. “Así mismo lo llevo ya, inmediatamente, a la oficina”, afirma, sin precisar destino.
El material, que incluye planillas manuscritas con ingresos, egresos y saldos en dólares, permite reconstruir una operatoria sistemática. Según la documentación, el circuito comenzaba en financieras ubicadas sobre la avenida Corrientes, a la altura de los números 327 y 456, y tenía una escala intermedia en una oficina de la calle Lavalle al 1700. Desde allí, el dinero era redistribuido hacia un domicilio vinculado a Toviggino. Las instrucciones internas hablaban de “llevar a Montevideo”, en aparente referencia a la calle donde se realizaría la entrega final.
Las imágenes muestran traslados en cajas de vino, bolsas y mochilas. En algunos casos, los fajos eran de US$10.000 cada uno. En una de las fotos se contabilizan 39 bloques de billetes de US$100, lo que, de confirmarse el valor nominal por fajo, equivaldría a US$390.000 en una sola remesa. Otra anotación interna consigna movimientos por más de US$800.000 en una semana, con un detalle que sugiere una comisión del 8% para las “cuevas” que intervenían en la operación.
El esquema no era improvisado. Tras un presunto robo sufrido por Beacon en 2021 en el barrio de Recoleta, los protagonistas comenzaron a registrar en video cada conteo y traslado. El objetivo, según surge de los testimonios, era blindarse frente a eventuales desvíos internos. La desconfianza se convirtió en método.
En un video al que tuvo acceso LA NACION, Juan Pablo Beacon, uno de los hombres de confianza del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, muestra el conteo de los billetes para certificar la cantidad de dÃ³lares que le habÃan llegado. Expone asÃ la ruta del dinero de la AFA. Sonâ¦ pic.twitter.com/QZug3YvbGH— LA NACION (@LANACION) March 1, 2026
En paralelo, aparecen vínculos con sociedades que facturaron “servicios de asesoramiento” a la AFA. Una de ellas, Recomi SA, declaró domicilio comercial en Lavalle 1718 4°C, la misma dirección donde se realizaban parte de los movimientos. Las facturas emitidas a la entidad presidida por Claudio Tapia consignan montos millonarios en pesos durante 2022. La documentación también menciona firmas radicadas en el exterior que habrían intervenido en la recaudación internacional de ingresos comerciales.
Consultados sobre estas pruebas, ni Toviggino ni la AFA respondieron al cierre de esta edición. Beacon tampoco ofreció declaraciones públicas. Un allegado a otro de los involucrados sostuvo que “solo cumplía órdenes”, una frase que, lejos de disipar dudas, las amplifica.
La “Rosadita” originalmente fue el nombre con el que se conoció mediáticamente a la financiera SGI, ubicada en Puerto Madero, que quedó en el centro de una causa judicial por presunto lavado de dinero vinculada al empresario Lázaro Báez. Aquí, la escena se repite con otra estética y otros protagonistas, pero con un patrón similar: dólares apilados, registros para dejar constancia interna y un circuito paralelo al sistema bancario formal.
Por ahora, las imágenes muestran un mecanismo aceitado: recepción, conteo, embalaje y entrega. El resto deberá determinarlo la Justicia. En el fútbol argentino, acostumbrado a las disputas deportivas, el partido más complejo podría estar jugándose fuera de la cancha.