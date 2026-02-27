Escándalo en la AFA: "Chiqui" Tapia pidió la nulidad de su citación a declarar en la causa por presunta evasión

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, solicitó que se deje sin efecto su citación a declaración indagatoria en la causa en la que se lo investiga por la supuesta retención indebida de aportes e impuestos. La audiencia estaba prevista para el 5 de marzo ante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante.