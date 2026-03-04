La Justicia postergó la indagatoria de Claudio Tapia prevista para mañana

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, no se presentará mañana a prestar declaración indagatoria en la causa por la presunta retención indebida de aportes y tributos. La audiencia, que estaba prevista para este jueves ante el juez Diego Amarante, fue postergada y se fijó una nueva fecha para el 12 de marzo.