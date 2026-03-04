La Justicia postergó la indagatoria de Claudio Tapia prevista para mañana

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, no se presentará mañana a prestar declaración indagatoria en la causa por la presunta retención indebida de aportes y tributos. La audiencia, que estaba prevista para este jueves ante el juez Diego Amarante, fue postergada y se fijó una nueva fecha para el 12 de marzo.
La reprogramación se produjo luego de que Tapia resolviera cambiar de defensa. A partir de ahora será representado por el abogado Luis Charro, movimiento procesal que habilitó el pedido de diferimiento para que el nuevo letrado tome vista del expediente.
La investigación se inició tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante en la causa. El organismo sostiene que la AFA habría retenido tributos y aportes a la seguridad social sin ingresarlos dentro de los plazos legales.
Según la denuncia, el monto bajo análisis supera los $19.300 millones y corresponde a obligaciones que debían depositarse entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. En una primera presentación se habló de $7.593.903.512,23 y luego se agregaron otros $11.759.643.331,62, ampliando el total investigado.
Desde ARCA señalaron que los importes retenidos “no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención”, por lo que su no ingreso configuraría una indebida apropiación.
La postergación se dio apenas un día después de que el magistrado rechazara un planteo previo de la defensa que buscaba suspender la indagatoria mientras se resuelve una apelación ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico. En ese recurso, la representación de Tapia sostuvo que la AFA habría regularizado las obligaciones reclamadas y que no existió conducta delictiva.
Además del titular de la AFA, fueron citados otros integrantes de la conducción: Gustavo Lorenzo deberá presentarse el 5 de marzo; Cristian Malaspina y Víctor Blanco lo harán el 9; y el tesorero Pablo Toviggino fue convocado para el 11.
La figura penal que se investiga prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención que no deposite, total o parcialmente, los tributos retenidos dentro de los 30 días corridos posteriores al vencimiento, siempre que el monto supere los $100.000 mensuales.