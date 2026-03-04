Secciones
DeportesFútbol

La Justicia postergó la indagatoria de Claudio Tapia prevista para mañana

El presidente de la AFA debía declarar este jueves ante el juez Diego Amarante, pero la audiencia fue reprogramada para el 12 de marzo tras un cambio en su equipo de abogados.

POSTERGADO. La indagatoria a Chiqui Tapia se posterga para la semana próxima. POSTERGADO. La indagatoria a "Chiqui" Tapia se posterga para la semana próxima.
Hace 27 Min

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, no se presentará mañana a prestar declaración indagatoria en la causa por la presunta retención indebida de aportes y tributos. La audiencia, que estaba prevista para este jueves ante el juez Diego Amarante, fue postergada y se fijó una nueva fecha para el 12 de marzo.

La reprogramación se produjo luego de que Tapia resolviera cambiar de defensa. A partir de ahora será representado por el abogado Luis Charro, movimiento procesal que habilitó el pedido de diferimiento para que el nuevo letrado tome vista del expediente.

Paro en el fútbol argentino: qué hay detrás de la decisión de la AFA de suspender las actividades

Paro en el fútbol argentino: qué hay detrás de la decisión de la AFA de suspender las actividades

La investigación se inició tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante en la causa. El organismo sostiene que la AFA habría retenido tributos y aportes a la seguridad social sin ingresarlos dentro de los plazos legales.

Según la denuncia, el monto bajo análisis supera los $19.300 millones y corresponde a obligaciones que debían depositarse entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. En una primera presentación se habló de $7.593.903.512,23 y luego se agregaron otros $11.759.643.331,62, ampliando el total investigado.

Desde ARCA señalaron que los importes retenidos “no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención”, por lo que su no ingreso configuraría una indebida apropiación.

La postergación se dio apenas un día después de que el magistrado rechazara un planteo previo de la defensa que buscaba suspender la indagatoria mientras se resuelve una apelación ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico. En ese recurso, la representación de Tapia sostuvo que la AFA habría regularizado las obligaciones reclamadas y que no existió conducta delictiva.

POSTERGACIÓN. POSTERGACIÓN.

Además del titular de la AFA, fueron citados otros integrantes de la conducción: Gustavo Lorenzo deberá presentarse el 5 de marzo; Cristian Malaspina y Víctor Blanco lo harán el 9; y el tesorero Pablo Toviggino fue convocado para el 11.

La figura penal que se investiga prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención que no deposite, total o parcialmente, los tributos retenidos dentro de los 30 días corridos posteriores al vencimiento, siempre que el monto supere los $100.000 mensuales.

Temas Buenos AiresCorte Suprema de Justicia de la NaciónAsociación del Fútbol ArgentinoRepública ArgentinaClaudio "Chiqui" TapiaPablo TovigginoTucumán Buenos AiresTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Rosadita de la AFA: imágenes revelan el circuito de financieras, oficinas y entregas en efectivo

La "Rosadita" de la AFA: imágenes revelan el circuito de financieras, oficinas y entregas en efectivo

Escándalo en la AFA: Chiqui Tapia pidió la nulidad de su citación a declarar en la causa por presunta evasión

Escándalo en la AFA: "Chiqui" Tapia pidió la nulidad de su citación a declarar en la causa por presunta evasión

“Chiqui” Tapia rechazó la designación de veedores de la IGJ con un fuerte comunicado y busca frenar la medida contra la AFA

“Chiqui” Tapia rechazó la designación de veedores de la IGJ con un fuerte comunicado y busca frenar la medida contra la AFA

Toviggino se sumó a Tapia y pidió suspender las indagatorias en la causa AFA

Toviggino se sumó a Tapia y pidió suspender las indagatorias en la causa AFA

Pedimos que no nos dirija más y lo tomaron muy bien: Mario Leito tras reunirse con dirigentes de AFA

"Pedimos que no nos dirija más y lo tomaron muy bien": Mario Leito tras reunirse con dirigentes de AFA

Lo más popular
Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio
1

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing
2

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones
3

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Paula Omodeo cruzó a Darío Monteros: Sin reglas limpias, no hay futuro para Tucumán
4

Paula Omodeo cruzó a Darío Monteros: "Sin reglas limpias, no hay futuro para Tucumán"

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar
5

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará
6

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Más Noticias
El hincha de Atlético Tucumán agredido en el Monumental rompió el silencio: “A mí no me pegó Leandro Díaz”

El hincha de Atlético Tucumán agredido en el Monumental rompió el silencio: “A mí no me pegó Leandro Díaz”

La inquietante profecía de Baba Vanga sobre una Tercera Guerra Mundial y extraterrestres en 2026

La inquietante profecía de Baba Vanga sobre una Tercera Guerra Mundial y extraterrestres en 2026

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

El Emperador de 25 de Mayo y Chile: cómo fue la primera noche de Julio Falcioni en el Monumental

El "Emperador" de 25 de Mayo y Chile: cómo fue la primera noche de Julio Falcioni en el Monumental

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Sin aprobados, mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota ante Racing

Sin aprobados, mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota ante Racing

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Atlético y una crisis de identidad que Falcioni deberá reconstruir

Atlético y una crisis de identidad que Falcioni deberá reconstruir

Comentarios