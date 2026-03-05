La rutina de yoga de 15 minutos que ayuda a aplanar el abdomen sin hacer abdominales

Es muy fácil de hacer en casa y solamente te va a llevar unos 15 minutos al día. Se recomienda que la practiques al menos 3 veces por semana para ver mejores resultados. Si bien no son abdominales convencionales, todos estos ejercicios trabajan el core (centro del cuerpo), por lo que vas a estar trabajando y fortaleciendo todo tu vientre al realizarlos.