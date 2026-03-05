La rutina de yoga de 15 minutos que ayuda a aplanar el abdomen sin hacer abdominales

Julia Iz, creadora de contenido fitness, yoga y pilates, compartió una rutina que revela una nueva manera de aplanar y tonificar el abdomen. Lo novedoso aparece debido a que, con estos ejercicios basados en movimientos de yoga, no es necesario hacer los engorrosos abdominales tradicionales.
Es muy fácil de hacer en casa y solamente te va a llevar unos 15 minutos al día. Se recomienda que la practiques al menos 3 veces por semana para ver mejores resultados. Si bien no son abdominales convencionales, todos estos ejercicios trabajan el core (centro del cuerpo), por lo que vas a estar trabajando y fortaleciendo todo tu vientre al realizarlos.
Cómo hacer la rutina de yoga
1. Plancha alta a plancha baja
Inicie en posición de plancha con los antebrazos y la punta de los pies en el suelo. Mantenga los glúteos y el ombligo hacia adentro para concentrar toda la fuerza en el área abdominal.
Desde esa base, apoye las manos y estire los brazos para subir a la plancha alta. Alterne entre ambas posiciones de forma fluida durante un minuto completo.
2. Crunches Spiderman
Conserve la postura de plancha baja con los antebrazos apoyados. Eleve una pierna hacia el costado, flexionando la rodilla para activar los músculos laterales del abdomen.
Regrese a la posición inicial y repita el movimiento con la pierna contraria. Mantenga esta secuencia constante durante un minuto para trabajar la zona de los oblicuos.
3. De bote alto a bote bajo
Siéntese en el suelo con la espalda inclinada hacia atrás y las piernas elevadas con las rodillas flexionadas. Estire los brazos hacia adelante y mantenga la espalda levemente encorvada mediante la fuerza del abdomen.
Afloje el cuerpo estirando las piernas mientras lleva el torso más hacia atrás, y regrese de inmediato a la postura inicial. Repita este ciclo de contracción y extensión por un minuto.
Para aumentar la dificultad, mantenga el equilibrio con ambas piernas estiradas hacia el techo. Desde allí, flexione una pierna a la vez mientras la otra permanece extendida, alternando ambos lados.