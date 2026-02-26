Secciones
Esto pasa en tu cuerpo si tomás té de laurel todas las mañanas

La incorporación de este ingrediente en la dieta diaria aporta beneficios considerables para la salud general, convirtiéndose en un recurso valioso que combina la gastronomía con el cuidado del organismo.

Laurel
El laurel representa uno de los condimentos indispensables en la cocina, presente de manera habitual en las alacenas para la preparación de guisos, estofados, sopas y caldos. Estas comidas requieren de su aroma característico, pero su valor trasciende el sabor culinario. La incorporación de este ingrediente en la dieta diaria aporta beneficios considerables para la salud general, convirtiéndose en un recurso valioso que combina la gastronomía con el cuidado del organismo.

Esta planta constituye un aporte significativo para el bienestar personal gracias a sus múltiples propiedades medicinales. Desde la antigüedad, diversas culturas utilizaron sus hojas para tratar procesos inflamatorios de forma natural. En la actualidad, la preparación de infusiones surge como un método eficaz que promete grandes resultados para la salud, aprovechando al máximo las cualidades curativas que este elemento ofrece.

¿Para qué sirve el té de laurel en ayunas?

Beber té de laurel en ayunas puede aportar a nuestra salud de múltiples maneras. La chef Miri Pérez-Cabrero explica que esta infusión por la mañana puede ayudarnos a sentirnos mejor a primera hora, aliviar el tránsito intestinal, controlar el apetito y contribuir con sus propiedades antioxidantes.

El canal de salud Aprend'Enfermería expone que el laurel es un "remedio medicinal utilizado desde hace cientos de años para tratar y aliviar gran cantidad de enfermedades". De acuerdo con el doctor Alberto Sanagustín, médico de familia y licenciado en psicología, citado por el medio El Mundo, existen múltiples beneficios de tomar el té de laurel  en ayunas.

¿Cuáles son los beneficios del té de laurel en ayunas?

Ayuda a disminuir la hinchazón y los gases

El té de laurel tiene propiedades carminativas. "Esto significa que disminuye la hinchazón, los gases, los eructos, las digestiones pesadas y las sensaciones de indigestión", comparte el doctor.

Si te preparás una infusión de laurel para tomar en ayunas nada más levantarte, estarás consiguiendo que se relaje la musculatura de tu intestino. Facilitarás su correcto funcionamiento y tendrás menos dificultades para ir al baño.

Puede aliviar dolores articulares

La infusión de laurel tiene propiedades antiinflamatorias, por lo que es adecuada para aliviar los dolores en las articulaciones que provocan enfermedades comunes, como la artritis. También sirve para reducir las molestias provocadas por torceduras, esguinces o contusiones.

Respirar mejor en un resfriado

Prepará té de laurel para disfrutar de sus beneficios respiratorios. Tiene propiedades mucolíticas y expectorantes, es decir, que deshace los mocos y ayuda a expulsarlos de las vías respiratorias. Esto ayuda especialmente en caso de resfriado, gripe, catarro, bronquitis o dolencias que provocan congestión nasal y tos.

Aliviar el estrés y la ansiedad

De manera similar a otras infusiones, el té de laurel facilita la relajación del sistema nervioso central y del sistema muscular. Además, esta planta también se utiliza en aromaterapia.

Controlar el colesterol

El té de laurel es una bebida buena para el corazón y para los vasos sanguíneos, debido a sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Además, disminuye el colesterol malo y aumenta el bueno. Por tanto, ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, como infartos y derrames cerebrales.

Fortalecer sistema inmunitario

Un estudio de Medwell Publication muestra que el eugenol, uno de los componentes del laurel, protege el cuerpo contra los radicales libres y fortalece el sistema inmunitario. Además, cuenta con propiedades fagocíticas.

