Esto pasa en tu cuerpo si tomás té de laurel todas las mañanas

El laurel representa uno de los condimentos indispensables en la cocina, presente de manera habitual en las alacenas para la preparación de guisos, estofados, sopas y caldos. Estas comidas requieren de su aroma característico, pero su valor trasciende el sabor culinario. La incorporación de este ingrediente en la dieta diaria aporta beneficios considerables para la salud general, convirtiéndose en un recurso valioso que combina la gastronomía con el cuidado del organismo.