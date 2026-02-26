Sumá esta fruta al mate y bajá de peso: beneficios y cómo prepararlo

El mate es la bebida predilecta de los argentinos. Está presente en las juntadas con amigos y también en las reuniones familiares, además de acompañar las horas de estudio y de trabajo. Además, la yerba tiene propiedades antioxidantes, es rica en minerales, vitaminas, potasio y magnesio, por lo que su consumo forma parte de una alimentación saludable.