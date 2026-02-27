Este hábito común durante la siesta puede estar elevando tu presión arterial

Ese momento del día, entre las 14 y las 15, es un clásico: el cansancio empieza a pesar, la concentración se dispersa y el cuerpo pide un "empujón" de energía. Para muchos, la respuesta rápida es un paquete de papas frita, unas galletas o cualquier snack salado que esté a mano. Sin embargo, lo que parece un alivio momentáneo podría estar dañando tu salud cardiovascular de forma silenciosa.