Odisea en Irán: un ex compañero de Messi logró escapar por tierra tras una evacuación de película
El ex Barcelona Munir El Haddadi vivió horas de terror en Teherán. Tras ser bajado de un avión por una alerta de ataque aéreo, el futbolista del Esteghlal F.C. tuvo que emprender un viaje de 16 horas en auto hasta la frontera con Turquía para ponerse a salvo.
En medio de la escalada bélica que sacude a Medio Oriente este marzo de 2026, el futbolista Munir El Haddadi protagonizó una huida desesperada para salvar su vida. El atacante de 30 años, ex compañero de Lionel Messi en Barcelona, actualmente milita en el Esteghlal F. C. de la liga iraní, y quedó atrapado en el aeropuerto de Teherán en el momento exacto en que se emitía una alerta roja por posibles ataques aéreos de Estados Unidos e Israel.
La tensión alcanzó su punto máximo cuando Munir y su compañero Iván Sánchez ya se encontraban a bordo de la aeronave listos para despegar. Una orden de evacuación inmediata obligó a todos los pasajeros a abandonar el avión y buscar refugio, dejando al futbolista en un limbo ante la cancelación total de los vuelos comerciales en la región.
Una huida de 16 horas por carretera
Sin margen para esperar a que se reabriera el espacio aéreo, el club le facilitó un vehículo particular para intentar una salida terrestre. La travesía, descrita por él mismo como "una auténtica locura", consistió en un viaje ininterrumpido de 16 horas por tierra hasta alcanzar la frontera con Turquía. Aunque la distancia es de algo menos de 900 kilómetros, el gran flujo de vehículos intentando huir de territorio iraní generó demoras de varias horas.
Tras cruzar el límite internacional, el delantero logró llevar tranquilidad a través de sus redes sociales. "Me encuentro a salvo en Turquía y en las próximas horas llegaré a España. No pudimos salir en avión porque fuimos evacuados antes del despegue, pero ya pasó lo peor", señaló.
El fútbol, en pausa total
El escape de Munir coincide con la decisión drástica de las autoridades de suspender la liga de Irán de forma indefinida debido a la inestabilidad geopolítica. Mientras el delantero aguarda su regreso a España para reencontrarse con su familia, el panorama deportivo en la zona queda envuelto en una incertidumbre total, sumándose a la reciente alerta que también puso en duda la realización de otros eventos internacionales en la región.