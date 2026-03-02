Odisea en Irán: un ex compañero de Messi logró escapar por tierra tras una evacuación de película

En medio de la escalada bélica que sacude a Medio Oriente este marzo de 2026, el futbolista Munir El Haddadi protagonizó una huida desesperada para salvar su vida. El atacante de 30 años, ex compañero de Lionel Messi en Barcelona, actualmente milita en el Esteghlal F. C. de la liga iraní, y quedó atrapado en el aeropuerto de Teherán en el momento exacto en que se emitía una alerta roja por posibles ataques aéreos de Estados Unidos e Israel.