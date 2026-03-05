EN VIVO Guerra en Medio Oriente: Irán informó que atacó una base de Estados Unidos en Irak
El FMI advirtió que si la guerra se prolonga en Medio Oriente podría afectar el crecimiento y la inflación mundial
La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió que la economía global enfrenta una nueva prueba ante la guerra en Medio Oriente contra el régimen de Irán. Según planteó, si el conflicto se prolonga podría impactar de manera directa sobre el crecimiento mundial y la inflación.
“Si este conflicto se prolonga, tiene un potencial evidente de afectar los precios globales de la energía, la confianza del mercado, el crecimiento y la inflación, e imponer nuevas exigencias a los responsables políticos de todo el mundo”, sostuvo durante una transmisión en vivo de la conferencia “Asia en 2050”, realizada en Bangkok.
Irán aseguró que atacó una base de Estados Unidos en Irak
Las fuerzas armadas de Irán informaron que realizaron un ataque con drones contra una base militar de Estados Unidos ubicada en Erbil, en el Kurdistán de Irak. Según un comunicado difundido por la televisión estatal, "El cuartel general de las fuerzas agresoras norteamericanas en Erbil, Irak, fue atacado por los drones de asalto del ejército de Tierra".
Irán advirtió que la UE pagará si no condenan los ataques de Israel
El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, lanzó una advertencia dirigida a los países de la Unión Europea en medio de la escalada en Medio Oriente. El funcionario sostuvo que los miembros de la UE "pagarán el precio, tarde o temprano" si no condenan los ataques de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní.
En declaraciones a TVE, Baqaei calificó la ofensiva como una "brutal agresión" y remarcó que "ningún país de la ONU puede quedar indiferente o en silencio ante esta agresión a la civilización y al derecho internacional".
Italia envía ayuda al Golfo Pérsico
La primera ministra Giorgia Meloni afirmó que "Italia, al igual que Reino Unido, Francia y Alemania, tiene la intención de enviar ayuda a los países del Golfo".
"Estamos hablando claramente de defensa, defensa aérea (...) porque hay decenas de miles de italianos en esa zona y alrededor de 2.000 soldados que debemos proteger", declaró.
Las conexiones de internet en Irán permanecen cortadas
El corte de internet en Irán ya va por su quinto día, "y la conectividad se mantiene en torno a un 1% de su nivel habitual", indicó la web especializada en ciberseguridad NetBlocks.
Se registraron nuevos taques sobre Teherán
El ejército israelí lanzó otra serie de ataques "a gran escala" contra Teherán, apuntando "contra las infraestructuras del régimen" iraní, según un comunicado militar.
La agencia de noticias iraní Tasnim informó antes de varias explosiones en la capital.
EEUU pide a Israel seguir "hasta el final"
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, le ha instado a continuar la operación "hasta el final".
"El secretario de Defensa dijo: 'Sigan adelante hasta el final, estamos con ustedes'", afirmó Katz, según un comunicado de la oficina del ministro israelí.
Explosión en petrolero en Kuwait
Un petrolero fue alcanzado por una "gran explosión" en aguas frente a Kuwait, lo que provocó un derrame de crudo, informó este jueves la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.
Irán acusa a Estados Unidos e Israel de ataques "deliberados" a civiles
"Nuestro pueblo está siendo brutalmente masacrado mientras los agresores apuntan deliberadamente a zonas civiles y a cualquier lugar que crean que causará el máximo sufrimiento y pérdidas humanas", afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baqai, en X.
Explosiones en Catar, Baréin y Arabia
Catar es blanco de un "ataque con misiles" que sus sistemas de defensa "intentan interceptar", anunció el Ministerio de Defensa poco después de que se escucharan fuertes explosiones en la capital, Doha. Periodistas de AFP también escucharon explosiones sobre la capital de Baréin, Manama.
En Arabia Saudita, tres misiles y varios drones fueron interceptados, indicó el Ministerio de Defensa en X.
En Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, seis trabajadores extranjeros resultaron heridos en una zona industrial por la caída de restos de un dron interceptado, informaron el jueves las autoridades del emirato del Golfo.
Irán envía otro buque a Sri Lanka
Un segundo buque de guerra iraní se dirige este jueves hacia Sri Lanka, en el océano Índico, un día después de que un submarino estadounidense torpedease una fragata iraní, declaró el ministro esrilanqués de Comunicación, Nalinda Jayatissa.
El canciller de Irán, Abás Araqchi, acusó a Estados Unidos de cometer una "atrocidad" al hundir el buque de guerra y le advirtió que "lamentará amargamente" el precedente sentado.
Sri Lanka dijo haber recuperado los cadáveres de 87 marinos de la corbeta. Una treintena de tripulantes fueron rescatados gravemente heridos y 61 siguen desaparecidos.
Trump recibió el apoyo del Senado
El Senado estadounidense rechazó este miércoles limitar los poderes del presidente Donald Trump en la guerra contra Irán.
La OTAN interceptó un misil iraní sobre Turquía
Washington calificó de "inaceptables" los ataques contra la soberanía de Turquía, después de que la OTAN interceptara un misil lanzado desde Irán que se acercaba a su espacio aéreo.
Según un funcionario turco, este proyectil "tenía como objetivo una base militar" en Chipre, pero "se desvió" de su trayectoria.
España desmiente que ayudará a Washington en su ofensiva contra Irán
El gobierno español desmintió "categóricamente" cualquier intención de colaborar con Washington. Poco antes, la Casa Blanca había anunciado que Madrid finalmente "cooperaría" en su ofensiva contra Irán, al permitirle utilizar dos bases militares en su territorio.
Lo que tenés que saber
La tensión en Medio Oriente no se detiene y en el sexto día de bombardeos, las agresiones militares no cesan sobre Líbano, Irán, Israel y Arabia Saudita. La producción y transporte de petróleo mantiene en vilo al mundo. Las bolsas internacionales se derrumban.