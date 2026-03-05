EN VIVO Guerra en Medio Oriente: Irán informó que atacó una base de Estados Unidos en Irak

11:44 hs

El FMI advirtió que si la guerra se prolonga en Medio Oriente podría afectar el crecimiento y la inflación mundial

La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió que la economía global enfrenta una nueva prueba ante la guerra en Medio Oriente contra el régimen de Irán. Según planteó, si el conflicto se prolonga podría impactar de manera directa sobre el crecimiento mundial y la inflación.

“Si este conflicto se prolonga, tiene un potencial evidente de afectar los precios globales de la energía, la confianza del mercado, el crecimiento y la inflación, e imponer nuevas exigencias a los responsables políticos de todo el mundo”, sostuvo durante una transmisión en vivo de la conferencia “Asia en 2050”, realizada en Bangkok.