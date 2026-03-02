Irán anunció el cierre del Estrecho de Ormuz y amenaza con atacar buques petroleros

La escalada del conflicto en Medio Oriente sumó un giro crítico: Irán anunció el cierre del Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo, y advirtió que atacará cualquier embarcación que intente cruzarlo.
En declaraciones a la televisión estatal iraní, el general Ebrahim Yabari, miembro del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, afirmó que su país “quemará cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz” y que “no permitirá que ni una sola gota de petróleo salga de la región”.
La amenaza eleva al máximo la tensión global y pone en riesgo el suministro energético internacional.
Por qué el Estrecho de Ormuz es clave para el petróleo mundial
El Estrecho de Ormuz se ubica en la frontera sur de Irán y conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. Se trata de una arteria estratégica por donde circula cerca del 20% del flujo global marítimo de petróleo.
Por ese corredor transitan exportaciones clave de países del Golfo, lo que convierte cualquier interrupción en un factor de impacto inmediato sobre el precio internacional del crudo y el gas.
Un eventual bloqueo podría generar:
Disparada en el precio del petróleo Brent y WTI
Aumento del costo del gas natural licuado (GNL)
Tensión en los mercados financieros globales
Riesgo de recesión en economías dependientes de la energía importada
Los mercados ya operan con alta volatilidad ante la posibilidad de que la amenaza se concrete.
La respuesta de Estados Unidos y el duro comunicado de la Casa Blanca
Tras el anuncio iraní, el Gobierno de Estados Unidos emitió un fuerte comunicado desde la Casa Blanca.
La administración del presidente Donald Trump afirmó que “durante casi medio siglo, la República Islámica de Irán, el principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo, ha asesinado y mutilado a ciudadanos y militares estadounidenses”.
“Irán ha matado a más estadounidenses que cualquier otro régimen terrorista del planeta”, sostiene el documento oficial, que también enumera ataques atribuidos a Teherán desde 1979.
El comunicado agrega que Trump está haciendo “lo que los presidentes de las últimas cinco décadas se han negado a hacer: eliminar la amenaza de una vez por todas”.
Según Washington, la ofensiva busca:
Destruir el sistema de misiles iraní
Aniquilar su armada
Impedir que obtenga un arma nuclear