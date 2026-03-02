Video: Kuwait derribó por error tres aviones de combate de Estados Unidos que repelían un ataque iraní

El derribo de los tres aviones estadounidenses por parte de Kuwait se produjo en un escenario de combate donde la amenaza de ataques iraníes con aviones, misiles balísticos y drones dificultó la identificación de aeronaves aliadas y llevó a un incidente de fuego amigo. Según los datos disponibles, las operaciones activas y el ambiente tenso contribuyeron a que las defensas dispararan por error contra los cazas estadounidenses.