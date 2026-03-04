Donald Trump defendió la ofensiva contra Irán: “Es una nación que estaba fuera de control”

La guerra en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo de máxima tensión. Un misil balístico disparado desde Irán en dirección a Turquía fue interceptado por el sistema de defensa aérea y antimisiles de la OTAN antes de que impactara en territorio turco. El Ministerio de Defensa de Ankara confirmó que el proyectil fue destruido en el Mediterráneo oriental y que no se registraron muertos ni heridos.