Macron pidió frenar la “peligrosa escalada” en Medio Oriente ante el estallido del conflicto

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo un llamado urgente para detener la confrontación armada entre Estados Unidos, Israel e Irán, al advertir que la situación representa una amenaza directa a la paz y la seguridad globales. “La actual escalada es peligrosa para todos. Debe cesar”, sentenció el mandatario en una declaración oficial.
Macron subrayó que su gobierno activó protocolos de emergencia para garantizar la integridad del territorio francés, de sus ciudadanos y de sus activos estratégicos en la región.
Además, el Elíseo confirmó que Francia está preparada para movilizar "los recursos necesarios" con el fin de proteger a sus aliados más cercanos en Oriente Medio, siempre que estos lo soliciten formalmente.
Emiratos Árabes Unidos condenó los ataques iraníes
El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos condenó los ataques con misiles iraníes que provocaron la muerte de un ciudadano paquistaní e hizo hincapié en las “graves consecuencias” del conflicto si llega a persistir el intercambio de misiles.
El Ministerio de Defensa informó que el civil falleció tras ser alcanzado por escombros. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores consideró que cualquier ataque contra países del Golfo constituye “un ataque a la seguridad y la estabilidad de toda la región”. Las autoridades emiratíes hicieron un llamado a la moderación y a buscar una solución diplomática al conflicto.