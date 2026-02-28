Macron pidió frenar la “peligrosa escalada” en Medio Oriente ante el estallido del conflicto

El Ministerio de Defensa informó que el civil falleció tras ser alcanzado por escombros. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores consideró que cualquier ataque contra países del Golfo constituye “un ataque a la seguridad y la estabilidad de toda la región”. Las autoridades emiratíes hicieron un llamado a la moderación y a buscar una solución diplomática al conflicto.