Zelensky respaldó la ofensiva contra Irán: “Es una oportunidad para derrocar al régimen terrorista"

El mandatario ucraniano denunció graves violaciones a los derechos humanos en Teherán.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, respaldó los ataques a Irán.
Hace 1 Hs

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, manifestó su firme apoyo a los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Teherán, al señalar que la ofensiva abre una ventana histórica para que los ciudadanos iraníes se liberen de una "autocracia terrorista". 

Según Kiev, el debilitamiento de Irán es clave, dado que el régimen persa es el principal proveedor de drones y tecnología militar utilizados por Rusia en la invasión a territorio ucraniano.

"Es un acto de justicia brindar al pueblo iraní la posibilidad de deshacerse de este régimen y garantizar la seguridad de todas las naciones que han sufrido bajo el terror originado en Teherán", afirmó el mandatario en su habitual mensaje nocturno. 

Además, Zelensky resaltó que la contundencia de Washington envía un mensaje global. "Siempre que Estados Unidos actúa con determinación, los criminales globales se debilitan", insistió.

