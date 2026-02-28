Secciones
Mundo

Qatar suspendió el transporte marítimo en sus aguas en medio de la creciente tensión en la región

Doha pidió un “cese inmediato” de todas las operaciones bélicas para volver “a las mesa de negociaciones y el diálogo”.

La orden del Ministerio de Transporte insta a buques privados y comerciales a suspender actividades en aras de la seguridad pública. La orden del Ministerio de Transporte insta a buques privados y comerciales a suspender actividades "en aras de la seguridad pública".
Hace 1 Hs

En una jornada de máxima tensión, el Gobierno de Qatar dispuso la suspensión total de la navegación marítima y el cierre de su espacio aéreo tras verse envuelto en el fuego cruzado entre Irán, Israel y Estados Unidos. 

La medida se tomó luego de que las fuerzas de defensa qataríes confirmaran haber "frustrado con éxito" una serie de ataques con misiles lanzados desde Irán contra su territorio, donde se ubica la base de Al Udeid, el mayor enclave militar de Washington en la región.

Un equilibrio diplomático bajo fuego

Pese a haber sufrido lo que calificó como una "flagrante violación de su soberanía", el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, a través de su portavoz Mohamed al Ansari, hizo un llamado urgente al "cese inmediato" de las hostilidades.

Doha instó a las partes a regresar a la mesa de negociaciones para evitar una escalada con "repercusiones desastrosas para la paz internacional".

"Qatar fue uno de los primeros países en advertir sobre las consecuencias de esta escalada. Es imperativo priorizar las soluciones diplomáticas y defender el principio de buena vecindad", señaló Al Ansari en un comunicado oficial.

Caos en el transporte y represalias regionales

La orden del Ministerio de Transporte insta a buques privados y comerciales a suspender actividades "en aras de la seguridad pública". Esta parálisis se suma a la decisión de múltiples aerolíneas internacionales de cancelar sus rutas hacia Medio Oriente.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó que los proyectiles lanzados contra Qatar -así como otros dirigidos a bases en Bahréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos- son una respuesta directa a la ofensiva conjunta previa de Israel y Estados Unidos. En este clima de preguerra, las autoridades qataríes pidieron a la población civil permanecer en interiores y alejarse de zonas militares estratégicas.

Temas IránIsraelBenjamin NetanyahuDonald TrumpEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Zelensky respaldó la ofensiva contra Irán: “Es una oportunidad para derrocar al régimen terrorista

Zelensky respaldó la ofensiva contra Irán: “Es una oportunidad para derrocar al régimen terrorista"

Argentina elevó a nivel “alto” la seguridad nacional y reforzó fronteras tras los ataques a Irán

Argentina elevó a nivel “alto” la seguridad nacional y reforzó fronteras tras los ataques a Irán

Lo más popular
Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones
1

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen
2

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años
3

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302
4

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano
5

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil
6

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Más Noticias
Argentina elevó a nivel “alto” la seguridad nacional y reforzó fronteras tras los ataques a Irán

Argentina elevó a nivel “alto” la seguridad nacional y reforzó fronteras tras los ataques a Irán

El rostro de la teocracia: quién es Khamenei y por qué se convirtió en el blanco final de la ofensiva aliada

El rostro de la teocracia: quién es Khamenei y por qué se convirtió en el blanco final de la ofensiva aliada

Alerta mundial tras la ofensiva en Medio Oriente: EEUU e Israel bombardearon a Irán

Alerta mundial tras la ofensiva en Medio Oriente: EEUU e Israel bombardearon a Irán

Quién es quién en la crisis de Medio Oriente: los cinco líderes que definen el conflicto

Quién es quién en la crisis de Medio Oriente: los cinco líderes que definen el conflicto

Qatar frustró una ofensiva con misiles contra su territorio y cerró el espacio aéreo

Qatar frustró una ofensiva con misiles contra su territorio y cerró el espacio aéreo

Arde el Golfo: Irán lanzó una ofensiva masiva contra bases de EE.UU. en cuatro países

Arde el Golfo: Irán lanzó una ofensiva masiva contra bases de EE.UU. en cuatro países

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

Comentarios