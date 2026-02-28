Qatar suspendió el transporte marítimo en sus aguas en medio de la creciente tensión en la región

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó que los proyectiles lanzados contra Qatar -así como otros dirigidos a bases en Bahréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos- son una respuesta directa a la ofensiva conjunta previa de Israel y Estados Unidos. En este clima de preguerra, las autoridades qataríes pidieron a la población civil permanecer en interiores y alejarse de zonas militares estratégicas.